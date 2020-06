Multă inconștiență

Polițiștii au reînceput să introducă în arest tot mai des suceveni care sfidează legislația rutieră și comit infracțiuni rutiere, de regulă conducere fără permis și sub influența alcoolului, două infracțiuni concurente de o gravitate extremă.

Ultimul pe listă este un tânăr în vârstă de 19 ani, din Poiana Stampei, care a fost adus de polițiști tocmai până în municipiul Suceava, în arestul poliției județene, pentru a fi reținut 24 de ore.

Joi, un echipaj rutier din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Mihai Eminescu din localitate un moped pe care era un tânăr. În scurt timp s-a stabilit că este vorba de un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Poiana Stampei, care nu are permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este nici înmatriculat și nici înregistrat.

Tânărul mirosea și a alcool, iar etilotestul a indicat concentrația de 0,71 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat”, ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe”. Pe numele tânărului a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 de ore, în baza căreia a fost introdus în arest, joi seară. După 24 de ore de arest, acesta urma să fie pus în libertate, probabil sub control judiciar.