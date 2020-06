Pelerinaj

Moaștele Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava au fost scoase din Biserica Sf. Gheorghe, acolo unde sălășluiesc peste an, și au fost depuse la primele ore ale dimineții de marți în baldachinul din curtea mănăstirii. Timp de două zile, credincioșii de pretutindeni veniți pentru pelerinaj și rugăciune la racla cu Sfintele Moaște s-au putut închina, punându-și dorințe care conform credinței se îndeplinesc de-a lungul anului.

Cei veniți să se închine Sfântului Ioan cel Nou s-au adunat de la primele ore ale dimineții în jurul raclei, unde au fost așteptați de preoți și voluntari, care le-au împărțit pliculețe sfințite, flori de sânziene și pliante. Pelerinajul la Sfintele Moaște s-a organizat în acest an după un circuit bine stabilit, organizat de polițiști locali și jandarmi, cu obligativitatea păstrării distanței dintre credincioși și evitarea aglomerărilor. Chiar dacă la început numărul celor ajunși în curtea mănăstirii a fost ceva mai redus, în cursul după-amiezii de marți numărul lor a crescut considerabil, seara culminând cu slujba de rânduială a Privegherii, săvârșită de Preasfințitul Părinte Vicar Damaschin Dorneanul, alături de un sobor de preoți.

Numărul mai redus în acest an al credincioșilor veniți de departe a făcut ca cei mai mulți dintre aceștia să-și găsească loc de priveghere și odihnă pe cerdacele Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou, unde au reușit să înnopteze. Din păcate, din cauza pandemiei care s-a abătut asupra oamenilor, nu au fost posibile donațiile de mâncare din partea autorităților locale și nici rezervarea unor locuri de cazare pentru credincioși, la căminele din oraș. Din aceeași cauză, reprezentanții bisericii au transmis câteva atenționări și norme de conduită în incinta mănăstirii, aici fiind montate și recipiente cu soluții de dezinfecție.

Rândul format de credincioși la Sfintele Moaște nu a mai contenit până la prânz

De la primele ore ale dimineții de miercuri credincioși veniți de pretutindeni s-au așezat la rând cu flori de sânziene în mâini pentru a atinge cu speranță și încredere moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Oamenii s-au rugat pentru sănătate și spor în familie, dând câte un pomelnic preotului aflat la căpătâiul Sfântului.

Doamna Silvia venise de departe și ne-a mărturisit: ”Dacă ai cu adevărat credință, Sfântul te ajută mult. Eu am simțit mult sprijinul lui în momentele grele ale vieții mele.”

Unii dintre cei veniți l-au pomenit pe Înaltpreasfinția Sa Pimen, ale cărui povețe nu le-au uitat: „Pierderea lui o simțim, că în tot anul veneam aici și asistam la Sfânta Slujbă. Ne învăța lucruri foarte bune, în viață cum să ne pregătim, să ne rugăm. Simt o mare supărare că a plecat dintre noi. Bunul Dumnezeu va avea grijă de sufletul lui cel bun. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, ne-a spus Ion Capverde.

Credincioșii din Maramureș ajunși la Sfintele Moaște au fost puțini în acest an, iar Titiana din Borșa, care a reușit să ajungă, ne-a povestit:”Da, din cauza pandemiei lumea a venit mai puțină. Eu am mai fost pe vremuri, dar acum nu am mai fost demult. Ne rugăm pentru sănătate, pentru familie, pentru părinți…”

La primele ore au fost oficiateSfântul Maslu și Slujba Aghesmei, după care s-a citit Acatistul Sf. Ioan Botezătorul, urmat de Acatistul Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Din păcate, pentru unii credincioși accesul în incinta mănăstirii a fost oprit în jurul orei 10.00, când organizatorii au considerat că locurile special marcate au fost ocupate, circa 1.500 de oameni participând la slujbă. Sfânta Liturghiea fost oficiată de ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și alți ierarhi din alte eparhii, preoți și diaconi.

Procesiunea cu Moaștele Sf. Ioan cel Nou pe străzile orașului Suceava, punctul culminant al sărbătorii

Punctul culminant al marii sărbători a fost atins la orele prânzului, în timpul Marii Procesiuni cu Moaștele Sf. Ioan cel Nou pe străzile orașului Suceava. În acest context nou creat de epidemie, pelerinajul cu Sfintele Moaște nu a mai fost organizat pedestru, racla fiind purtată în acest an pe un autovehicul deschis, care a parcurs un traseu de binecuvântare a credincioșilor prin oraș.

Părintele Paul Valenciuc ne-a vorbit despre această sărbătoare atât de importantă:”Sărbătoarea de astăzi, Aducerea Moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, este sărbătoarea de suflet a Moldovei, pentru că este legată de începuturile statului feudal Moldova, arătând pe de o parte până astăzi continuarea tradițiilor, dar pe de altă parte credința locuitorilor Moldovei, dar mai ales a ceea ce mai târziu vom cunoaște ca Țara de Sus a Moldovei sau Bucovina. În decursul vremii Sf. Ioan cel Nou a reprezentat punctul central pentru tot ce a însemnat viață duhovnicească și spirituală a Moldovei, sărbătoarea asta devenind pentru locuitorii Moldovei momentul de întâlnire cu ei, cu strămoșii lor și de afirmare a propriei identități.”

Convoiul cu reprezentanții bisericii și Sfintele Moaște a plecat după ora 12.00 din incinta mănăstirii, fiind așteptat de mii de oameni pe străzile orașului. Traseul a inclus Biserica Sfânta Înviere, Biserica Domnițelor, Biserica Sf. Gheorghe Mirăuți, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Catedrala Nașterii Domnului, Biserica Sf. Vineri. După o scurtă oprire cu rugăciune în curtea Spitalului ”Sf. Ioan cel Nou”, procesiunea s-a întors pe traseul bdul 1 Mai, str. Ștefan cel Mare, str. Ana Ipătescu, str. Mitropoliei la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, unde racla a fost depusă din nou în baldachin, spre închinarea credincioșilor.