Bacalaureat

Absolvenții de clasa a XII-a au susținut miercuri, 24 iunie, proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie. Cei care au terminat licee cu profil real, tehnologic sau militar, precum și absolvenții specializărilor învățători-educatoare au susținut examenul la matematică, iar absolvenții de la profilul umanist și de la vocațional au susținut bacalaureatul la istorie. Examenele au început la ora 9:00 și au durat 3 ore. Liceenii nu au avut la examenele de miercuri subiecte din materia de pe semestrul al II-lea din clasa a XII-a, aceasta fiind eliminată din programa de bacalaureat din cauza închiderii tuturor școlilor în perioada pandemiei COVID-19.

La ieșirea din examen, o elevă de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care a susținut examenul la istorie, a afirmat: „Mai ușor de atât nu se putea!”. Și profesoara de istorie Antonela GabrielaGlaser, de la același colegiu, ne-a spus că subiectele primite de absolvenți la istorie au fost în conformitate cu programa școlară, asemănătoare cu testele de antrenament pe care elevii le-au rezolvat în perioada de pregătire. „Nu a fost nimic ciudat. Nu au fost capcane, însă trebuia să înțelegi bine textul, enunțul, pentru a formula un răspuns corect. Eu consider că cei mai mulți dintre elevi ar trebui să obțină cel puțin nota 7, doar cu pregătirea de la clasă, fără meditații”, a completat prof. Antonela GabrielaGlaser. Nici subiectele primite de absolvenți la matematică, atât la profilul mate-info, cât și la profilul tehnologic, nu au avut un grad de dificultate ridicat. Cel puțin asta ne-au spus elevii și profesorii cu care am stat noi de vorbă. Pentru elevii foarte bine pregătiți, subiectele la matematică au fost considerate chiar foarte ușoare. În general, absolvenții de clasa a XII-a ne-au spus, sub anonimat, că au fost subiecte rezonabile și că se putea obține cu ușurință o notă de 5.

Profesoara de matematică Angela Țigăeru, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, este de părere că subiectele primite de candidați la matematică au fost „subiecte bine gândite, care fac referire la înțelegerea corectă a noțiunilor și cu viziunea construcției matematice, bine gradate ca dificultate, încadrate în problematica lucrată, dar și cu o necesară notă de inedit față de testele de antrenament publicate”.

Joi, proba la alegere a profilului și a specializării

Urmează ca joi, 25 iunie 2020, absolvenții de liceu să susțină proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă. Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu: fizică, chimie, biologie sau informatică, elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională; geografie, filosofie, logică și argumentare, economie, psihologie și, după caz, sociologie, absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. Rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale vor fi afișate cu anonimizarea numelui și a prenumelui. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00, și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.