Proces la final

Doi bărbați care au încercat să mituiască un polițist și-au aflat miercuri pedepsele finale. Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe Sorin Cristinel Rusu la 1 an, 10 luni şi 20 zile închisoare în regim de detenție, în timp ce Ioan Miron a primit 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere. Cei doi au încercat să-i ofere 100 de euro mită unui polițist care acționa în trafic, pe raza comunei Satu Mare. Episodul s-a petrecut în luna august din 2018. Cei doi au mai fost cercetaţi şi pentru alte fapte. Şoferul, pentru conducere sub influența alcoolului, iar amicul său pentru că l-a agresat pe polițistul care a refuzat mita. Practic, după ce și-au dat seama că nu merge cu „frumosul”, adică cu mita, cei doi au devenit recalcitranți față de polițiștii din echipaj.

A recunoscut că a băut „două-trei beri”, dar a refuzat testarea

Pe 12 august 2018, în jurul orei 4.00 dimineața, un echipaj de la Secția Rurală Marginea, care acționa pe raza comunei Satu Mare, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism în care se aflau doi bărbați. Cei doi reveneau la domiciliu de la o petrecere la care consumaseră băuturi alcoolice, a mai rezultat din cercetări.

Polițistul de serviciu a observat că șoferul, identificat ulterior în persoana lui Ioan Miron, emana miros de alcool și i-a solicitat acestuia documentele personale și ale autoturismului.

Bărbatul de la volan a recunoscut că a băut „două-trei beri”, însă, când a venit vorba de suflat în etilotest, „a spus ferm că nu va avea loc nici o testare”.

„Ia mita, nu iau mita”

Bărbatul de la volan și cel care îl însoțea, respectiv Sorin Cristinel Rusu, au coborât din mașină și s-au îndreptat spre polițiști, rezultă din cercetări. Pasagerul a scos din portofel o bancnotă de 100 de euro, pe care i-a oferit-o în mod repetat agentului de poliție, încercând să i-o introducă în buzunar.

Circul cu mita ar fi continuat, cei doi încercând pe rând să-i dea cei 100 de euro polițistului.

„Discuţiile dintre organele de poliţie şi cei doi au devenit contradictorii şi s-au transformat într-un conflict în momentul în care agentul de poliţie a încercat să-l conducă pe inculpatul șofer la autospeciala de poliţie, pentru a-l transporta la spital în vederea recoltării de probe biologice, circumstanţe în care celălalt inculpat l-a agresat pe agentul de poliţie, respectiv l-a tras de uniformă, în încercarea de a-l împiedica să-şi exercite atribuţiile de serviciu”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Polițiștii au răspuns cu spray iritant lacrimogen și i-au imobilizat pe cei doi

Agentul de poliție s-a folosit de sprayul iritant lacrimogen, încătușându-l pe agresor. Bărbatul care s-a aflat la volan a fost dus în cele din urmă la spital, și el încătușat, pentru că se manifesta violent. Șoferului i s-au recoltat probe biologice, care au confirmat ulterior că era sub influența alcoolului.

Pentru fapta din 12 august 2018, inculpatul Sorin Cristinel Rusu a fost trimis în judecată pentru ultraj, iar prin sentința penală din 30 octombrie 2018 a Judecătoriei Rădăuți acesta a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare, cu suspendarea pedepsei sub supraveghere.

Bărbatul care s-a aflat la volan, Ioan Miron, este și el pus sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului.