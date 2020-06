Tragic

Un sucevean în vârstă de 31 de ani și-a pierdut viața ieri pe un drum din județul Iași. Este vorba de Simion Zafiu, originar din Fundu Moldovei, fost campion la karate al Danemarcei în urmă cu 6 ani. Potrivit presei ieșene, accidentul mortal s-a petrecut în localitatea Miroslovești. Suceveanul conducea o motocicletă cu care ar fi intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu o basculantă. Impactul a fost extrem de violent, iar Simion Zafiu ar fi murit pe loc. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au demarat o anchetă pentru a afla cauzele exacte ale tragediei. Primarul din Fundu Moldovei a confirmat că persoana decedată este Simion Zafiu și a precizat că acesta era o persoană liniștită și a petrecut destul de mult timp în străinătate.

În urmă cu șase ani, Monitorul de Suceava scria despre performanța lui Simion Zafiu, care devenea campion al regiunii Copenhaga, iar ulterior a urcat şi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a Campionatului Naţional al Danemarcei la karate Goju-Ryu. Rezultatul era cu atât mai remarcabil cu cât a fost obţinut după numai câteva luni de antrenament la acest stil al artelor marţiale.

Simion Zafiu a intrat în lumea artelor marţiale în 2012, când s-a înscris la Clubul He Pai din Suceava, sub îndrumarea instructorului Ovidiu Zegrea. În vara aceluiași an a plecat în Danemarca la studii şi a încercat să continue antrenamentele, numai că în Copenhaga nu a găsit nici un club unde să fie practicat stilul qwan ki do. Suceveanul a fost nevoit să se reprofileze şi s-a înscris la clubul de karate Goju-Ryu "København Karate Klub".

Suceveanul lucra în Danemarca în calitate de programator, iar în urmă cu șase ani urma cursurile de master în inginerie software la Universitatea de IT din Copenhaga.