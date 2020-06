Sărbătoare

La primele ore ale dimineții de ieri Sfintele Moaște ale Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au fost scoase din Biserica Sf. Gheorghe, acolo unde sălășluiesc peste an, și au fost depuse în baldachinul din curtea mănăstirii. Prin interiorul baldachinului care poartă însemnele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sf. Gheorghe, patronul bisericii din cadrul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou, a fost creat, ca în fiecare an, un traseu de pelerinaj prin care credincioșii sunt îndrumați spre închinăciune la Sfintele Moaște. Timp de două zile credincioșii de pretutindeni sunt așteptați în pelerinaj la Moaștele Sfântului Ioan cel Nou, într-un circuit organizat împreună cu poliția locală și jandarmeria, pentru evitarea aglomerării și păstrarea distanței dintre credincioși.

Sicriul cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou va rămâne în priveghere în baldachin până miercuri seara, iar în cursul serii de marți, în jurul orei 18.00, a avut loc Slujba de Priveghere în curtea mănăstirii, unde au ajuns pelerini veniți de pretutindeni să se închine la osemintele binefăcătoare.

Punctul culminant al marii sărbători va fi atins astăzi, la orele prânzului, în timpul Marii Procesiuni cu Moaștele Sf. Ioan cel Nou pe străzile orașului Suceava.

Pelerinaj de la primele ore ale dimineții la Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou

Sfintele Moaște au fost depuse în baldachinul special amenajat încă de ieri dimineață, începând cu ora 05.30. De la primele ore ale dimineții au apărut și primii pelerini, unii din sate apropiate Sucevei, alții mai de departe, care au simțit ajutorul dat în fiecare an de Marele Mucenic.

Am reușit să vorbim cu câteva femei credincioase, prezente la căpătâiul Sf. Ioan cel Nou în cursul zilei de ieri. Ileana, o femeie de 80 de ani, ne-a mărturisit: ”Numai Sfântul și Bunul Dumnezeu m-a ajutat în viață, pentru că numai aici am venit, la biserica asta. Toate necazurile pe care le-am avut s-au rezolvat închinându-mă și rugându-mă la Dumnezeu și Sfântului Ioan cel Nou”, iar Luminița, o femeie foarte credincioasă, ne-a spus: ”Când am avut o apăsare sufletească am venit aici și pot să spun că am simțit cu adevărat ajutorul. Sfântul Ioan a făcut într-adevăr întotdeauna numai minuni și m-a ajutat mult.”

La rândul format pentru a ajunge la moaște am întâlnit-o pe Elena, o femeie venită mai de departe, care îl poartă pretutindeni în suflet pe Sfântul Ioan cel Nou: ”L-am simțit și ne protejează, ne apără de cumpene, de necazuri, de tot ce se întâmplă. Mă rog la el să oprească și virusul ăsta care s-a abătut asupra noastră.”

O parte dintre credincioșii veniți de departe au rămas în priveghere peste noapte în curtea mănăstirii, în așteptarea slujbei și a procesiunii de astăzi.

Înalte fețe bisericești prezente astăzi la Sfânta Liturghie și la procesiune

Astăzi, în ziua marii sărbători a Sfântului Ioan cel Nou, denumită popular și a ”Sânzienelor”, la primele ore ale dimineții, pe scena amenajată deja în curtea mănăstirii se face Sf. Maslu, Agheasma, după care se va citi Acatistul Sf. Ioan Botezătorul, urmat de Acatistul Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Urmează Sfânta Liturghie, la care participă înalți ierarhi ai bisericii, în acest an alături de Înaltpreasfinția Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și Sfinția Sa Părintele Vicar Damaschin Dorneanul, fiind așteptate înalte fețe bisericești din cadrul Sinodului Moldav, precum și invitați din alte arhiepiscopii ale țării.

La slujba care are loc pe scena special amenajată participă un sobor de preoți redus numeric, din cauza condițiilor speciale de distanțare impuse în aceste momente. Punctul culminant al marii sărbători va fi atins la orele prânzului, în timpul Marii Procesiuni cu Moaștele Sf. Ioan cel Nou pe străzile orașului Suceava. Din cauza condițiilor impuse de Starea de Alertă, procesiunea se va desfășura în acesta an cu suport auto. Sicriul cu Sfintele Moaște va fi purtat prin oraș pe platforma unei mașini, iar recomandările pentru credincioși sunt să aștepte sosirea convoiului pe traseul prestabilit și la parohiile de pe traseu, unde sunt arondați.