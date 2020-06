Evaluare națională

Problemele de geometrie plană și în spațiu le-au dat bătăi de cap candidaților din acest an, care au susținut miercuri, 17 iunie, proba scrisă la matematică, din cadrul examenelor de evaluare națională. Peste 6.000 de elevi suceveni absolvenți ai ciclului gimnazial au susținut proba scrisă la matematică, probă pe care au considerat-o mai dificilă decât subiectele de la limba și literatura română.

Candidații au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele. Dacă primele două subiecte au fost ușoare și elevii nu au întâmpinat dificultăți mari, la cel de-al treilea subiect, la problemele de geometrie plană și în spațiu, candidații au avut ceva bătăi de cap. Mai mulți absolvenți de gimnaziu suceveni ne-au spus că la problema de geometrie plană au fost două puncte dificile. Dificultăți au întâmpinat candidații și la un subpunct de la ultima problemă de geometrie în spațiu, punctul c.„La primele două subiecte nu am avut probleme. Au fost chiar ușoare, dar la subiectul al treilea, la punctul c, a fost mai greu. Am vorbit și cu colegi de-ai mei. Și ei sunt nesiguri pe ce au făcut. Eu am scris tot ce am știut, tot ce am învățat. Sper să fie bine”, ne-a spus o absolventă de gimnaziu, Mălina Olariu. În acest an, candidații se așteaptă la mai puține note de zece la matematică.

Din programa de examen a fost eliminată anul acesta materia de pe semestrul al II-lea, deși școlile au fost închise pe 11 martie, după ce elevii parcurseseră două luni din acest semestru. Conform www.edupedu.ro, subiectele de la Evaluarea Națională 2020 sunt concepute de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educației (CNPEE) din subordinea sa. Subiectele, după cum susțin profesorii de matematică, au avut un nivel mediu de dificultate și au putut fi rezolvate în 120 de minute.

„Cred că subiectele de la examenul de matematică se încadrează în categoria mediu spre dificil. A fost o variantă asemănătoare ca grad de dificultate cu variantele de antrenament publicate de Ministerul Educației în timpul stării de urgență”, ne-a spus profesorul Ovidiu Balabasciuc. Baremul de evaluare și de notare pentru fiecare subiect de examen este elaborat tot de CNPEE. Baremele se publică pe edu.ro după desfășurarea fiecărui examen. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi, 18 iunie, proba la limba maternă. Primele rezultate de la evaluarea națională 2020 se afișează pe 22 iunie, după care urmează contestațiile.