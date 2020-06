Toate magazinele din Shopping City Suceava se redeschid de luni

Plăcerea cumpărăturilor

Începând cu data de 15 iunie 2020, Shopping City anunță redeschiderea tuturor magazinelor din centru și revenirea la programul normal, de luni până sâmbătă, între orele 09:00-21:00, și duminică, între orele 09:00-20:00.

Plăcerea cumpărăturilor a rămas la fel, iar mult așteptatele sesiuni de shopping sunt tot mai aproape. Cu entuziasm și responsabilitate, magazinele s-au pregătit corespunzător pentru redeschidere. Își așteaptă clienții cu surprize și oferte la produsele lor preferate. În plus, restaurantele din Shopping City Suceava, pizzeria Al forno, Cu dor la bunica, KFC, și cafeneaua Concept Cafe vor funcționa, momentan, în regim to go.

Pentru a proteja angajații și clienții dornici să revină în magazine, Shopping City Suceava a stabilit o serie de măsuri de siguranță, pentru ca experiența la cumpărături să fie una nu doar plăcută, ci și sigură.

Centrul comercial anunță că prioritară este în continuare siguranța tuturor vizitatorilor, motiv pentru care redeschiderea magazinelor din Shopping City Suceava vine odată cu un set de măsuri sanitare.

Principalele măsuri vizează măsurarea temperaturii persoanelor care intră în centru, cu un termometru noncontact, obligativitatea purtării măștilor de protecție în incinta centrului comercial, montarea pe pardoseală a unor benzi pentru păstrarea distanței minime de 2 metri, controlul fluxului de persoane care intră și ies din centru, precum și comunicarea măsurilor de siguranță prin mesaje instalate în centru, dar și în grupurile sanitare. În continuare, rămân în vigoare toate măsurile implementate încă din luna martie. Pentru a crea un spațiu sigur de cumpărături, în intrările și în toaletele centrului comercial s-au montatdozatoare automate cu dezinfectant pentru mâini și s-a intensificat intervalul de igienizare a zonelor intens circulate din centru. De asemenea, pentru o siguranță sporită, ambele intrări sunt prevăzute cu covoare dezinfectante.

Toți cei care doresc să facă cumpărături din magazinele din Shopping City Suceava o pot face zilnic, în mod sigur și responsabil, respectând măsurile preventive implementate de centrul comercial.