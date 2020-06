Fălticeni

În după-amiaza zilei de joi, 11 iunie, a avut loc festivitatea de decernare a titlului de şef de promoţie pentru absolvenţii clasei a XII-a de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni. Manifestarea a avut loc într-un cadru restrâns, în holul liceului. Distincţia a fost oferită de prof. Anişor Vasiliu, directorul colegiului, şi prof. Ioan Caulea, directorul adjunct, elevelor Cosmina Mihaela Strugaru şi Teona Şoldănescu, ambele cu o medie a celor patru ani de liceu de 9,92. Pe lângă rezultatele foarte bune la învăţătură, cele două eleve s-au remarcat, pe parcursul celor patru ani de studiu, la etapele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare, de unde s-au întors cu numeroase premii.

„Cei patru ani de liceu au contat mult pentru formarea voastră pentru viitor. Vreau să cred că aici, la Colegiul Naţional <Nicu Gane>, aţi învăţat în primul rând să gândiţi, să dezbateţi, să puneţi întrebări, să găsiţi răspunsuri. Aici aţi găsit multe dintre răspunsurile la care v-aţi fi aşteptat, sper că profesorii v-au călăuzit în cei patru ani de zile şi şi-au făcut cu prisosinţă datoria. Din punctul meu de vedere voi, generaţiile actuale, reprezentaţi în primul rând generaţia speranţei pentru noi toţi. Sunteţi inteligenţi, sunteţi inventivi, sunteţi exuberanţi şi, mai ales, aveţi o mentalitate racordată la valorile europene”, a fost mesajul directorul colegiului, prof. Anișor Vasiliu, pentru absolvenţii promoţiei 2020.

Gânduri despre Colegiul Naţional „Nicu Gane”

Cosmina Mihaela Strugaru a făcut o scurtă prezentare a experienţei trăite pe parcursul anilor de liceu, scoţând în evidenţă faptul că pe lângă ceea ce a învăţat la orele de curs, ceea ce este lucrul cel mai important, ea şi colegii ei au reuşit să crească în această şcoală, precizând că a folosit pluralul gândindu-se şi la ceilalţi colegi care nu au fost prezenţi la eveniment, dar împreună formează o mare familie.

„În ciuda faptului că suntem prezenţi aici doar câţiva din familia Colegiului Naţional <Nicu Gane> şi nu numai, sunt sigură că, deşi distanţaţi din punct de vedere social, putem cu această ocazie să ne apropiem inimile şi gândurile, transmiţând căldura astfel formată, căldura cedată şi promită deopotrivă, aşa cum fizica ne învaţă, şi celor care poate vor avea şansa să asculte aceste cuvinte. Am cunoscut oameni minunaţi, care vor rămâne pururea în inima mea, de la domnul diriginte, la profesorii şi colegii mei”, a spus Cosmina Mihaela Strugaru.

La rândul său, Teona Şoldănescu şi-a exprimat bucuria de a reprezenta una dintre vocile promoţiei 2020 şi posibilitatea de a transmite câteva gânduri despre ceea ce a însemnat Colegiul Naţional „Nicu Gane” pentru absolvenţi.

„Aici am învăţat să câştigăm şi să pierdem prieteni, am învăţat să muncim pentru ceea ce ne dorim şi, mai presus de toate, ne-am creat amintiri. În opinia mea, scopul principal al liceului este de a ne forma ca oameni, nu neapărat de a ne pregăti pentru studiile superioare. Am citit multe articole în care elevii din anii terminali erau revoltaţi în privinţa banchetelor, privind ca o mare nedreptate întreruperea bruscă a anului şcolar. Dar eu privesc acest eveniment ca o lecţie veritabilă despre ceea ce înseamnă realitatea”, a precizat Teona Şoldănescu.

„Cheia şcolii” a fost transmisă promoţiei 2021

Conform tradiţiei, cele două şefe de promoţie au înmânată „Cheia şcolii”, simbolul succesului, elevei Lavinia Vultur, reprezentanta promoţiei 2021, care a terminat toţi cei trei ani de liceu cu media 10,00.

„Anul acesta a reprezentat o situaţie atipică, o încercare şi un îndemn spre solidaritate şi empatie. Am învăţat să avem grijă unii de alţii, să fim mai răbdători şi să preţuim mai mult momentele frumoase alături de cei dragi. Mi-a fost dor de sala de clasă, de holurile şcolii, de curtea interioară. Din păcate toate acestea sunt lipsite de viaţă fără elevi. În cei trei ani de liceu am muncit şi m-am străduit să devin cea mai bună versiune a mea, să mă dezvolt din punct de vedere psihic, spiritual, emoţional. Rezultatele acestui proces încep să se vadă astăzi, încununându-mi eforturile. Sunt conştientă că încă nu am ajuns la capătul drumului şi că în anii care vor urma va continua procesul de modelare şi formare”, a fost mesajul elevei Lavinia Vultur.

La vremurile dificile pe care le parcurge şcoala românească s-a referit şi profesorul Ioan Caulea, directorul adjunct al colegiului.

„Voi, absolvenţii, aţi fost vitregiţi, sunteţi o generaţie de sacrificiu. Şi eu am fost o generaţie de sacrificiu, am terminat liceul în anul 1989, am fost atunci la limita a două lumi. Aţi fost vitregiţi de acele momente emoţionale cum sunt cursul festiv şi banchetul, şi veţi pleca de aici cu un gol în suflet. În acelaşi timp, am găsit în generaţia voastră acea putere şi acea tenacitate pe care, sincer să fiu, la generaţia anterioară nu prea am văzut-o. Probabil aveau şi ei ceva de spus, dar nu au trăit aceleaşi vremuri. Aţi demonstrat că sunteţi puternici, că puteţi depăşi momentele acestea de cotitură, şi sunt convins că veţi face faţă cu brio la primul hop care urmează, bacalaureatul”, a fost mesajul de încurajare al directorului adjunct, prof. Ioan Caulea.