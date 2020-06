Adaptare

Măsurile luate de conducerea Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru finalizarea anului universitar 2019-2020 în regim online au făcut ca întreg procesul de instruire și evaluare să se desfășoare în acest mod, cadrele didactice și studenții adaptându-se acestor noi metode. Cei mai mulți dintre studenți au resimțit în mod pozitiv acest nou mod de desfășurare a învățământului universitar, însă își doresc o stare de normalitate începând cu reluarea cursurilor de la începutul lunii octombrie.

În urma hotărârii senatului universității, structura anului academic nu a fost modificată, iar data de începere a anului universitar 2020-2021 a fost stabilită pentru 5 octombrie 2020. În această ultimă perioadă activitățile didactice și sesiunile de examene s-au desfășurat conform programării, iar activitățile trebuie să se încheie până la data prevăzută pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, în cazul anului terminal și până la 31 iulie 2020. În cazul unor activități didactice precum laboratoarele, care s-au desfășurat doar online, au fost folosite metode alternative de predare, precum prezentări video ale lucrărilor de laborator, simulări, proiecte sau teme de cercetare. Practica de specialitate se va putea desfășura și ea oricând, până pe data de 18 septembrie, dată la care trebuie încheiate situațiile școlare.

Pentru a veni în sprijinul activităților online, dar și pentru creșterea calității actului de predare, conducerea USV a luat măsuri pentru ca studenții aflați în dificultate să poată susține activități online, a prevăzut o perioadă în care studenții vor putea avea acces la laboratoare în cursul lunii septembrie, când vor putea susține și măriri de notă la examenele aferente semestrului al II-lea. S-a luat de asemenea decizia ca promovarea în an superior să se facă dacă studentul îndeplinește cel puțin 50% din numărul minim de credite prevăzut în regulamentul cadru, cele două prezentări la examen fiind gratuite pentru studenții bugetați sau incluse în taxă pentru studenții cu taxă.

Proceduri și achiziții pentru noul an universitar, în plină derulare

Conform aceleiași hotărâri luate de Senatul Universității, au fost demarate proceduri de achiziții de tablete pentru studenții bursieri sau eligibili pentru bursă, și de hard diskuri externe pentru cadrele didactice, pentru susținerea activității didactice și pentru stocarea informațiilor video legate de examene.

Ștefan Purici, prorectorul universității, ne-a relatat despre stadiul acestor achiziții:”Hard diskurile externe au fost achiziționate și au ajuns la cadrele didactice. O parte din tablete au fost deja achiziționate, pentru că au venit pe loturi, următorul lot acoperind necesitățile studenților care vor veni din toamnă. Conducerea universității a luat măsura achiziționării materialelor de protecție, făcând astfel pregătiri în eventualitatea declanșării unui nou val de Covid-19. Cu toate acestea, pregătirile se fac pentru ambele variante, perspectiva noastră fiind de a intra în normalitate din toamnă, chiar dacă nu depinde de noi. Căminele sunt în curs de dezinfecție și renovare. Pentru a veni în sprijinul studenților s-au prelungit anumite perioade de înscriere la licențe, fără a fi modificate datele de susținere a lor.”

Cei mai mulți dintre studenți au fost mulțumiți de noul mod de derulare a procesului de învățământ

Pentru a simți starea de spirit prezentă în rândul studenților suceveni am stat de vorbă cu câțiva dintre ei. Larisa, studentă în an terminal ne-a spus: ”Am susținut atât examenele, cât și restanțele în online. Profesorii și-au dat silința, au fost foarte operativi, au încercat să îmbine plăcutul cu utilul și să nu se vadă că suferim din cauza acestei pandemii. Chiar dacă am fost în anul IV, care a fost un an de foc pentru noi, în al doilea semestru a trebuit să ne descurcăm online. Toți profesorii, incluzând conducerea facultății, s-au implicat, ne-au trimis teme, am lucrat în conferință video și am susținut examenele în Google Forms. A fost o colaborare foarte bună, și-au dat interesul foarte mult să ieșim cu bine din această perioadă dificilă. Susținând examenele online a fost un pic de diferență ca timp, în relatarea notelor de la profesori către secretariat și transcrierea acestora în catalogul virtual. Dar într-un final catalogul este complet. Pentru mine, care am lucrat și am studiat în acești ani, cred că se poate face învățământ online și mi-ar fi fost mai ușor în timpul acestor ani dacă aș fi avut posibilitatea de a susține unele examene și online, fără să mă prezint neapărat la facultate.”

Cu tot acest nou mod de lucru și facilitățile lui, studenții vor să se întâlnească din nou, să simtă apropierea dintre ei, ca în vremurile de normalitate. Unul dintre ei a vrut să remarce: ”Cei care au venit la facultate și au trăit viața de student din plin, cu bune și cu rele, cu participare la colocvii, la fel de fel de întruniri ale studenților, sunt cei cărora le lipsește viața de student plină de responsabilități, de oportunități, de nou, cum s-a desfășurat ea până la pandemie. Pentru cei care au muncit în paralel cu învățătura, aceste ultime luni le-au priit așa, au fost mai liniștiți. Dar cei care vor să vină din toamnă la cursuri sau se înscriu la masterat, își doresc mult să vină la facultate, să beneficieze de oportunitățile oferite de facultate, de laboratoarele dotate și sălile de lucru și, de ce nu, de toată atmosfera de campus.”

Reprezentanții USV spun că instituția s-a aprovizionat și continuă să se aprovizioneze cu tot ceea ce este necesar în vederea reluării activității în campus, atunci când acest lucru va fi posibil, iar cabinetul medical va avea dotări noi.