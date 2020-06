La Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a avut loc joi, 11 iunie, festivitatea de absolvire a celor 116 elevi din promoția 2020. Absolvenții din acest an vor fi cunoscuți drept promoția „General Ioan Emanoil Florescu”, denumită astfel în semn de omagiu adus unui personaj marcant al istoriei noastre militare. Activitatea a avut loc în cadru restrâns, respectând normele privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2.Alături de cei 116 absolvenţi au fost colonel Florin Vasiliu, reprezentantul Statului Major al Apărării, colonel Florin Șoltuz, reprezentantul Statului Major al Forțelor Terestre, cadrele didactice și instructorii militari care le-au îndrumat pașii pe parcursul celor patru ani de studiu.

Mesajul absolvenților

Pentru absolvenți, sfârșitul de an școlar reprezintă un reper încărcat de emoție deoarece liceul militar este locul în care adolescenții și-au petrecut cei mai frumoși ani din viață și au legat cele mai strânse prietenii.

„Cu patru ani în urmă, pășeam sfioși pe platoul liceului, acompaniați de lacrimile părinților care din acel moment au știut că ai lor copii își trăiesc ultimele clipe ale copilăriei și îmbrățișează cu stoicism rigorile carierei militare. Acum, după multe momente frumoase petrecute în liceul militar, după multe nopți nedormite în care țineam discursuri filosofice alături de colegii de cameră, după ce ne-am pus pe tavă toate forțele pentru a aşeza liceul la loc de cinste, ținem să mulțumim tuturor celor care s-au implicat în dezvoltarea fiecăruia și ne-au ajutat să devenim cea mai bună variantă a noastră, să fim eroi”, a fost mesajul absolvenților din Plutonul 4.

„Destinul ne-a adus împreună și asta doar pentru că am avut același vis. Am crescut împreună, am învățat să luptăm și să demonstrăm că nimeni și nimic nu ne poate învinge. Viitorul nu este un impediment al relației noastre pentru că vom rămâne mereu uniți prin gând și suflet. Drumul nostru în liceul militar nu a fost unul ușor. Am intrat într-o lume complet nouă, a formării, a maturizării și a prieteniei necondiționate. Într-un final am reușit să ne adaptăm şi să realizăm cel mai frumos dans în cadență”, au transmis și absolvenții Plutonului 3, în timp ce mesajul Plutonului 1 a fost următorul: „Laitmotivul zilelor noastre în liceul militar a fost simțul umorului, care ne-a ghidat pașii cu repeziciune spre deznodământ. Curioși, puternici, vorbăreți și zgomotoși, (majoritar) extrovertiți, sinceri, am căutat mereu să ne păstrăm optimismul și să le amintim tuturor că, mai întâi de toate, suntem adolescenți și prin zbuciumul nostru traversăm LM-ul, pe care îl vom purta mereu cu noi, în suflet.”

Predarea cheii colegiului reprezentanţilor claselor a XI-a

Un moment important din cadrul festivității a fost acela în care absolvenţii promoţiei 2020 au predat cheia colegiului reprezentanţilor claselor a XI-a, drept simbol al continuităţii tradiţiilor şi valorii generaţiilor de elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”.

Șeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, le-a transmis absolvenților să fie puternici și să înfrunte cu mult curaj obstacolele vieții, demonstrând celor din jur ambiția și determinarea de a fi cei mai buni. Momentul festiv s-a încheiat în aplauzele cadrelor didactice și ale personalului militar, astfel adăugându-se o nouă filă în cartea cetăţii de la poalele Rarăului.