În urma materialului publicat în Monitorul de Suceava

În urma materialului „O fetiță de 5 ani bolnavă de cancer are nevoie urgent de ajutor pentru tratament”,publicat recent în Monitorul de Suceava, mai mulți oameni inimoși au sărit în ajutorul fetiței. Printre primii care s-au interesat de soarta micuței au fost voluntarii de la Fundația Umanitară Nord 2001/Sânge pentru România. Voluntarul Lucian Varariu și unul dintre membrii fundației, Andrei Iacov, au făcut marți o vizită familiei Dobrea din Pătrăuți, ducându-le mai multe alimente. În același timp, s-au interesat ce tratament urmează Crenguța Ioana Dobrea, care suferă de neuroblastom de lanț ganglionar paravertebral, metastazat din octombrie 2019 (tumoră malignă - nervii periferici ai abdomenului).

„Pe baza documentelor medicale și a rețetelor pe care le avea mama fetiței, am luat legătura cu medici din Germania, de unde vom procura tratamentul atât de necesar Crenguței. Ne luăm angajamentul să susținem tratamentul acesteia pe o perioadă mai îndelungată, mai ales că suntem siguri că și alți oameni de bine ni se vor alătura și, împreună, vom putea să-i oferim o șansă la viață acestei fetițe”, au transmis reprezentanţii fundației. Cei care doriți să vă alăturați voluntarilor, puteți să intrați pe site-ul Fundației Umanitare Nord 2001/Sânge pentru România, www.funord2001.ro, unde veți afla mai multe informații de cum puteți sprijini acest caz.

Mulțumiri celor care s-au interesat de soarta micuței bolnave de cancer

Extrem de emoționată, mama fetiței bolnave, Alina Dobrea, ne-a spus că au mai fost și alte persoane care au sunat-o. Unele dintre aceste au donat bani în contul pe care l-am pus la dispoziția cititorilor Monitorului de Suceava, astfel că s-au adunat 1.100 de lei, bani cu care femeia a spus că va merge să-i cumpere fetiței seringi și tratament perfuzabil, pentru că, deocamdată, doar așa poate să fie hrănită.

„Le mulțumesc din suflet tuturor. Să le dea Dumnezeu sănătate. Este foarte important că mă vor ajuta cu tratamentul pentru fetiță. Este ca o gură de aer, o speranță pe care nu o aveam până acum. Vă mulțumesc tuturor”, a transmis mama fetiței bolnave.

Vă reamintim că Crenguța Ioana Dobrea a stat 8 luni internată în spital la Iași, a fost operată în ianuarie 2020 și a trecut prin ședințe de chimioterapie greu de suportat. Spre disperarea familiei, mai ales a mamei, care a fost permanent cu copilul în spital, tratamentele nu au dat rezultate, fetița intrând într-un regres total.

Femeia s-a consultat și cu soțul ei și împreună au luat decizia de a o aduce pe fetiță în familie. Crenguța Ioana nu reacționa, nu vorbea, nu se putea mișca. Având montat un cateter, mama ei a continuat să-i pună perfuzii, să-i dea vitamine, să o hrănească artificial. Asta face de aproximativ o lună și jumătate. Acum, Ioana urmează un tratamentul naturist, non invaziv, dar și tratamentul perfuzabil, care sunt costisitoare, peste puterile familiei Dobrea. Pentru o lună, familia are nevoie de peste 1.000 de euro doar pentru tratamentul Ioanei. Ioana mai are trei surori, una în vârstă de 6 ani, alta de 8 ani și cea mai mare, în vârstă de 12 ani. Veniturile familiei sunt formate din alocațiilor celor patru fete și indemnizația de handicap a fetiței bolnave de cancer. Ioana se încadrează în „gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), cod handicap 2”.

Are nevoie în continuare de ajutor!

Acești oameni sunt cu adevărat disperați. Ei văd cum copilul lor dă semne că poate să ducă lupta mai departe cu o boală imprevizibilă, dar acum nu au banii necesari pentru a continua acest tratament. Ei au nevoie de ajutor. Ioana poate să trăiască doar dacă va continua să fie îngrijită și tratată corespunzător. Orice întrerupere a tratamentului poate să-i pună viața în pericol. Ajutați-o pe această fetiță de doar 5 ani să nu piardă lupta cu viața. Puteți lua legătura cu mama fetiței, Alina Dobrea, la telefon 0740 366 697, sau puteți să faceți o donație în contul deschis pe numele soțului acesteia, Laurențiu Dobrea, la BCR: RO09RNCB0244051311380001.