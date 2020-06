Umanitar

O fetiță de 5 ani, din Pătrăuți, bolnavă de cancer, are nevoie urgent de ajutor pentru tratament. Crenguța Ioana Dobrea suferă de neuroblastom de lanț ganglionar paravertebral, metastazat din octombrie 2019 (tumoră malignă - nervii periferici ai abdomenului).

Fetița a stat 8 luni internată în spital la Iași, a fost operată în ianuarie 2020, și a trecut prin ședințe de chimioterapie greu de suportat. Spre disperarea familiei, mai ales a mamei, Dobrea Alina, care a fost permanent cu copilul în spital, tratamentele nu au dat rezultate, fetița intrând într-un regres total. „După o intervenție chirurgicală de aproape 10 ore, după tratamente foarte puternice, după chimioterapie, organismul fetiței nu mai făcea față. Era ca o legumă, ajunsese la 14 kilograme, și ni s-a propus să o internăm la secția de îngrijiri paliative, pentru că nu mai are șanse, nu mai are mult de trăit. Atunci a fost un moment de cumpănă, când am avut de luat o decizie foarte grea: să o lăsăm la paliative sau să o luăm acasă, în familie, să o îngrijim câte zile va mai trăi”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi și cu sufletul răvășit de durere mama fetiței.

O revenire miraculoasă

Femeia s-a consultat și cu soțul ei și împreună au luat decizia de a o aduce pe fetiță în familie. Crenguța Ioana nu reacționa, nu vorbea, nu se putea mișca. Având montat un cateter, mama ei a continuat să-i pună perfuzii, să-i dea vitamine, să o hrănească artificial. Asta face de aproximativ o lună și jumătate. A luat legătura cu doi medici, unul din București și unul din Timișoara, care, după ce au văzut diagnosticul, i-au propus femeii să încerce cu un tratament naturist. „Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu fetița, dar după ce am început și acest tratament naturist, fata și-a revenit. Vorbește, reușește să se dea singură din pat, ne recunoaște, este o schimbare radicală. Nu ne vine să credem. Dintr-o legumă, că asta era când am adus-o acasă de la spital, corpul ei nu mai putea primi nici un medicament din acela puternic (chimioterapie), fetița și-a revenit și văd o îmbunătățire. Este un început, dar pentru noi este miracol”, ne-a mai povestit mama fetiței.

Tratamentul naturist, non invaziv, pe care îl urmează Ioana, dar și tratamentul perfuzabil sunt costisitoare, peste puterile familiei Dobrea. Pentru o lună, familia are nevoie de peste 1.000 de euro doar pentru tratamentul Ioanei. Ioana mai are trei surori, una în vârstă de 6 ani, alta de 8 ani și cea mai mare, în vârstă de 12 ani. Veniturile familiei sunt formate din alocațiilor celor 4 fete și indemnizația de handicap a fetiței bolnave de cancer. Ioana se încadrează în „gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), cod handicap 2”.

Ajutați-o pe Ioana să trăiască!

Mama celor 4 fetițe nu a putut să lucreze pentru că a fost mereu lângă copilul bolnav, doar prin spitale, iar tatăl a avut un loc de muncă, dar l-a pierdut atunci când a trebuit să se ocupe de celelalte trei fetițe rămase acasă. Bărbatul este în căutarea unui serviciu după ce soția lui a revenit acasă din spital și poate să aibă grijă de toți cei 4 copii. Primăria Pătrăuți cunoaște cazul acestei familii și i-a acordat un ajutor de urgență în valoare de 200 de lei. Mama Ioanei a mai lăsat o cerere la primărie, în speranța că ar mai putea obține un ajutor, mai ales că are de plătit o factură în valoare de aproximativ 5.000 de lei, pentru tratamentul Ioanei.

Acești oameni sunt cu adevărat disperați. Ei văd cum copilul lor dă semne că poate să ducă lupta mai departe cu o boală imprevizibilă, dar acum nu au banii necesari pentru a continua acest tratament. Ei au nevoie de ajutor. Ioana poate să trăiască doar dacă va continua să fie îngrijită și tratată corespunzător. Orice întrerupere a tratamentului poate să-i pună viața în pericol. Ajutați-o pe această fetiță de doar 5 ani să nu piardă lupta cu viața. Puteți lua legătura cu mama fetiței, Alina Dobrea, la telefon 0740 366 697, sau puteți să faceți o donație în contul deschis pe numele soțului Laurențiu Dobrea, la BCR: RO09RNCB0244051311380001.