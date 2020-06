Pasiune

Artistul fotograf Camelia Iordache, membru al Asociației Internaționale „Euro Foto Art” din Oradea, președinta Salvați Copiii Suceava, va expune vineri, 19 iunie 2020, la ora 17:00, în sălile de expoziții temporare din cadrul Palatului Princiar al Cetății medievale Oradea. Este prima expoziție personală a artistei, după ce a avut mai multe participări la expoziții colective.

Pe simezele sălilor de expoziții temporare ale Colecției de Tehnică și Artă Fotografică „Ștefan Tóth István” vor fi expuse 72 de lucrări ale Cameliei Iordache, realizate cu mare măiestrie în diferite regiuni ale țării. Expoziția personală a artistului fotograf sucevean Camelia Iordache este organizată de Muzeul orașului Oradea – Complex Cultural, în parteneriat cu Asociația Internațională „Euro Foto Art”, în cadrul manifestărilor dedicate Bicentenarului primului fotograf orădean Mezey Lajos, intitulată „România mioritică”.

Despre lucrările sucevencei va vorbi criticul de artă dr. Ramona Novicov, iar momentele muzicale vor fi oferite de artiștii Rock Filarmonica Oradea: Alexandrina Chelu, Iuliana Chelu și Florian Chelu. Expoziția va rămâne la dispoziția publicului vizitator până pe 9 iulie 2020. Evenimentul de pe 19 iunie va fi transmis online, pe pagina de Facebook a Asociației Internaționale: https://www.facebook.com/EuroFotoArtAsociatieInternationala/.

„M-au ajutat să văd cu sufletul și să iau frumosul de acolo de unde nimeni nu ar îndrăzni să-l caute”

Cei care o cunosc pe Camelia Iordache, și nu sunt puțini, știu că tot ceea ce face este din inimă, cu pasiune. Printre pasiunile Cameliei se numără și fotografia.

„Am îndrăznit să sper că voi avea o expoziție personală și visul mi se împlinește datorită lui Tóth Ștefan István, președinte al Asociației Internaționale <Euro Foto Art> din Oradea,al cărei membru sunt. Pe drumul meu pe calea fotografiei am fost mereu însoțită de oameni minunați, care au făcut mai mult decât să-mi dezvăluie din secretele tehnicii fotografice, m-au ajutat să văd cu sufletul și să iau frumosul de acolo de unde nimeni nu ar îndrăzni să-l caute”, spune Camelia Iordache.

Sunt zeci de artiști fotografi alături de care suceveanca a expus, alături de care a mers în călătorii, alături de care a simțit fiorul răsăritului, a descoperit frumusețea ploii și a înțeles sufletul românului, dar are o considerație aparte pentru cei ce i-au îndrumat primii pași spre arta fotografică: Dusa Ozolin și Toma Bonciu. „Cu Ozo am rămas prietenă doar virtual, dar alături de Toma m-am descoperit ca fotograf și am învățat că în fotografie trebuie să pui ceea ce simți. Alături de prieteni dragi din Clubul Fotografilor Suceveni și Bucovina FOTOgenică am redescoperit Bucovina și am reușit să cresc în arta fotografiei. Deplină recunoștință tuturor”, a completat Camelia Iordache, fericită că oameni dragi, care cred în potențialul ei, i-au împlinit un vis: o expoziție personală. De această dată, la Oradea.