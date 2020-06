Ape tulburi

Viceprimarul comunei Valea Moldovei, Niculai Romică Floriștean, despre care am relatat recent că s-a ales cu un nou dosar penal și cu lemnul transportat confiscat, pentru mai multe nereguli, a scăpat până acum de nu mai puțin de trei dosare penale la regimul rutier. Dacă vă întrebați cum, vă putem detalia doar răspunsul oficial, adică cum au ajuns polițiștii la concluzia că toate dosarele trebuie clasate, măsura lor fiind certificată și de un procuror. Interesant este și că acesta a scăpat de răspundere în urma unei confuzii, sau ce o fi fost, a polițiștilor din București.

Dacă vă întrebați care este legătura lui Niculai Romică Floriștean cu camioanele cu lemne, acesta deține o societate de profil.

Dosar penal pentru că ar fi condus beat. S-a stabilit după cinci ani că la volan era altcineva

Primul dosar penal pe numele lui Floriștean a fost în anul 2011. Atunci, agenți de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere București i-au întocmit acestuia dosar penal pentru că ar fi fost prins băut la volan, în Capitală. Numai că, cinci ani mai târziu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a stabilit că la volan, în acea zi din 2011, nu a fost Floriștean, polițiștii făcând o regretabilă confuzie.

Niculai Romică Floriștean a prezentat o serie de documente prin care a demonstrat că în acea zi nu putea fi la volanul mașinii trase pe dreapta.

Până să primească această ordonanță de clasare, în august 2016, același Floriștean s-a urcat la volanul camionului șoferului său, la Frasin. Oprit de polițiști, acesta a explicat că șoferul a avut o urgență în familie și a plecat, iar el doar a mutat camionul 50 de metri, până într-o parcare. După acest eveniment, Niculai Romică Floriștean s-a ales cu al doilea dosar penal.

A urmat o poveste asemănătoare, în martie 2017. Floriștean, devenit viceprimar, a fost oprit în trafic, la volanul unui camion cu lemne. Polițiștii i-au făcut din nou dosar penal, pentru conducere cu permisul suspendat (ca efect al celorlalte două), deși bărbatul primise deja ordonanța de clasare din primul dosar, cel legat de consumul de alcool.

Prima ordonanță de clasare a atras verdictul nevinovat și în următoarele dosare

Cum primul dosar, cel legat de consumul de alcool, a devenit nul, ”fiind întocmit în mod nelegal de către agenții de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere, întrucât nu el a fost autorul infracțiunii”, după cum scrie clar în ordonanța de clasare, următoarele două au devenit și ele la fel, întrucât fapta nu există. Cu alte cuvinte, Niculai Romică Floriștean avea dreptul de a conduce, pentru că permisul i-a fost suspendat în urma unei confuzii.

Practic, din aceste probleme penale grave, Floriștean a rămas doar cu neregulile privind transportul de lemn, care intră doar în sfera contravențiilor, nu a infracțiunilor.

Din nou viceprimarul la volanul unui camion cu lemne, din nou probleme

Revenind la cazul recent, pe 25 mai 2020, în jurul orei 22.00, polițiștii de la Secția Rurală Vama au oprit, pe DN 17, pe raza comunei Vama, autoutilitara cu remorcă cu numărul SV-73-RFL, care transporta lemn. La volan era nimeni altul decât Niculai Romică Floriștean, în vârstă de 46 de ani, viceprimarul din Valea Moldovei.

Prima constatate a polițiștilor a fost lipsa Inspecției Tehnice Periodice a mașinii, motiv pentru care au aplicat o amendă și s-a reținut certificatul de înmatriculare.

În cazul remorcii în care se afla lemn, polițiștii au comparat seria de șasiu menționată în certificatul de înmatriculare prezentat și cea înscrisă pe plăcuța de omologare RAR identificată pe partea din față a semiremorcii, ocazie cu care s-a constatat că seriile de șasiu nu coincid.

Polițiștii au constatat, în urma verificării aplicației Inspectorul Pădurii, că pentru seria de șasiu a remorcii care transporta lemn nu exista aviz de însoțire.

Polițiștii au cerut sprijin inspectorilor Gărzii Forestiere Suceava, care au inventariat cantitatea de 43 mc lemn rotund rășinoase, care a fost confiscată de către polițiști. Viceprimarul a prezentat un aviz de însoțire a lemnului, care însă nu era valabil pentru remorca respectivă.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de “punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”. De asemenea, s-a dispus confiscarea cantității de lemn transportate, aplicarea unei amenzi de 1.000 de lei, la Legea 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, plus amenda pentru lipsa ITP.

Viceprimarul spune și acum că este victima șoferului său

Contactat de Monitorul de Suceava, Floriștean s-a declarat victima propriului șofer, care l-ar fi lăsat în drum și l-ar fi obligat, indirect, să se urce la volan. Înainte de declarația viceprimarului, de remarcat cât de mult seamănă povestea de acum cu cea mai veche, legată tot de șoferul care ar fi plecat urgent și l-a transformat pe acesta în șofer de ocazie.

”Eu am șofer la acel camion, lemnul nu este al meu, eu doar făceam un transport între două puncte. Pe drum, șoferul s-a enervat, a oprit și a plecat din mașină. Am rămas doar eu și am fost nevoit să conduc mai departe. Nu știu nimic de acele numere false, știu doar că șoferul a schimbata bara din spate..., eu am intrat pe mâna poliției ca din oală, am fost lucrat de cei care îmi poartă de grijă și mă vânează”, ne-a declarat Niculai Romică Floriștean. Despre lemn, vicele a explicat că are aviz de însoțire. Aici are dreptate, doar că avizul nu era pentru numărul care corespunde seriei de șasiu reale.

Sigur că Niculai Romică Floriștean se bucură de prezumția de nevinovăție și în continuare, în noul dosar. Cert este că acesta are ”lipici” de problemele cu iz penal din care însă, până acum, a scăpat basma curată.