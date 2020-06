Scandalos

Viceprimarul comunei Valea Moldovei, Niculai Romică Floriștean, a fost tras pe dreapta săptămâna trecută de polițiști, în timp ce conducea un cap tractor cu remorcă, cu care transporta lemn. Polițiștii de la Secția Rurală Vama au acționat în urma unui apel la 112, prin care erau sesizați că viceprimarul transportă ilegal lemn. Sesizarea s-a confirmat în parte, în sensul că remorca avea aplicat un număr fără legătură cu seria de șasiu, ceea ce face practic transportul de lemn ilegal. S-a mai constatat și că autoutilitara Volvo avea ITP-ul expirat.

Ce mai atrage atenția este că viceprimarul nu este la primul caz în care este prins cu lemn transportat ilegal și a mai avut și un dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat, care însă nu a mai ajuns în instanță.

Oprit în trafic, la Vama. Ce nereguli au constatat polițiștii

Pe 25 mai, în jurul orei 22.00, polițiștii de la Secția Rurală Vama au oprit, pe DN 17, pe raza comunei Vama, autoutilitara cu remorcă cu numărul SV-73-RFL, care transporta lemn. La volan era nimeni altul decât Niculai Romică Floriștean, în vârstă de 46 de ani, viceprimarul din Valea Moldovei.

Prima constatate a polițiștilor a fost lipsa Inspecției Tehnice Periodice a mașinii, motiv pentru care au aplicat o amendă și s-a reținut certificatul de înmatriculare.

În cazul remorcii în care se afla lemn, polițiștii au comparat seria de șasiu menționată în certificatul de înmatriculare prezentat și cea înscrisă pe plăcuța de omologare RAR identificată pe partea din față a semiremorcii, ocazie cu care s-a constatat că seriile de șasiu nu coincid.

Polițiștii au constatat, în urma verificării aplicației Inspectorul Pădurii, că pentru seria de șasiu a remorcii care transporta lemn nu exista aviz de însoțire.

Polițiștii au cerut sprijin inspectorilor Gărzii Forestiere Suceava, care au inventariat cantitatea de 43 mc lemn rotund rășinoase, care a fost confiscată de către polițiști. Viceprimarul a prezentat un aviz de însoțire a lemnului, care însă nu era valabil pentru remorca respectivă.

Contactat de Monitorul de Suceava, comisarul-șef Ionuț Epureanu a confirmat că în acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de “punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”. De asemenea, s-a dispus confiscarea cantității de lemn transportate și aplicarea unei amenzi de 1.000 de lei, la Legea 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Vicele se declară victima propriului șofer

L-am contactat pentru un punct de vedere și pe viceprimar. Acesta a venit cu o poveste pe care vă lăsăm pe dumneavoastră să o apreciați. Practic, el se declară victima propriului șofer, care l-ar fi lăsat în drum și l-ar fi obligat, indirect, să se urce la volan.

”Eu am șofer la acel camion, lemnul nu este al meu, eu doar făceam un transport între două puncte. Pe drum, șoferul s-a enervat, a oprit și a plecat din mașină. Am rămas doar eu și am fost nevoit să conduc mai departe. Nu știu nimic de acele numere false, șoferul le-o fi schimbat, eu am intrat pe mâna poliției ca din oală, am fost lucrat de cei care îmi poartă de grijă și mă vânează”, ne-a declarat Niculai Romică Floriștean. Despre lemn, vicele a explicat că are aviz de însoțire. Problema este că avizul nu era pentru numărul care corespunde seriei de șasiu reale.

Viceprimarul este de multă vreme în conflict deschis cu primarul Constantin Moroșan și îl acuză pe acesta că îl vânează. Acesta din urmă i-a făcut mai multe plângeri pentru că ar veni la serviciu doar pentru a semna condica. Primarul Constantin Moroșan nu ascunde că este foarte nemulțumit de colaborarea cu viceprimarul, pe care îl acuză că se ocupă doar de afacerile cu lemn.

Episodul de acum trei ani, asemănător și cu multe semne de întrebare

Un amănunt important este că acum mai bine de trei ani de zile, în martie 2017, același Floriștean a mai avut o problemă asemănătoare.

Pe DJ 177C, principalul drum din Valea Moldovei, poliţiştii de la postul comunal din localitate au tras pe dreapta o autoutilitară Mercedes, care transporta cherestea răşinoase. La volan era nimeni altul decât viceprimarul Niculai Romică Floriştean.

După primele verificări, poliţiştii de la Valea Moldovei au cerut sprijin de la şefi, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava trimiţând la faţa locului poliţişti de la Biroul de Combatere a Delictelor Silvice. De asemenea, la faţa locului au ajuns şi inspectori ai Gărzii Forestiere Suceava. După verificări s-a constatat că viceprimarul nu are documente pentru cantitatea de lemn transportată.

Niculai Floriştean a încasat atunci o amendă de 5.000 de lei pentru transportul de lemn fără acte, iar cantitatea de 15,31 mc cherestea răşinoase, în valoare de 7.000 de lei, a fost confiscată.

La vremea respectivă, Poliția anunța că a deschis dosar penal și pentru că viceprimarul avea suspendat dreptul de a conduce pentru o altă abatere la regimul rutier.

„Eu am permisul în buzunar, nu mi l-a luat nimeni, şi cred că pot circula în continuare. Nu am primit nici o hârtie oficială că nu mai pot conduce”, declara atunci Niculai Romică Floriştean. Acesta pare să fi scăpat de răspundere penală în acest caz, însă semnele de întrebare mari rămân și sunt întărite acum de ce s-a întâmplat la Vama.