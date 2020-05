Tabără şcolară

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit vineri la Frasin, în fosta tabăra Bucșoaia, cu secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului Andra Costache, subsecretarul de stat din cadrul aceluiași minister Radu Lebădă și cu primarul orașului Frasin, Marinel Balan, pentru a se discuta la fața locului despre pașii care trebuie urmați pentru redeschiderea acestei tabere şi viitoarele investiţii care ar urma să se facă. Gheorghe Flutur a precizat că la Bucșoaia urmează să fie construită o tabără, un centru de tineret la standarde europene, pe o suprafață totală de 13,8 hectare de teren. Flutur a explicat că într-o primă fază Ministerul Tineretului și Sportului va iniția un proiect de hotărâre de Guvern prin care acest obiectiv să treacă în domeniul public al statului și administrarea MTS.

„Urmează ca Ministerul Tineretului și Sportului să depună la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației un proiect de finanțare a unui Centru de tineret și tabără școlară, cu respectarea criteriilor și a condițiilor UE, pentru dotare și asigurare servicii de cazare, recreere și sport. Sunt avute în vedere mai multe variante de finanțare cu fonduri europene, atât în actualul cadru financiar multianual, pentru că mai sunt fonduri, cât și în cel care va urma, 2021-2027. În ceea ce ne privește, și noi, și Primăria Frasin am pregătit tot ce este nevoie pentru a demara această procedură și suntem pregătiți să asigurăm și pe mai departe tot sprijinul”, a arătat şeful administraţiei judeţene. El a declarat că noul centrul este gândit să funcționeze la capacitate maximă cu 500 locuri, pe durata întregului an calendaristic, atât prin asigurarea serviciilor specifice taberelor, cu pondere importantă în perioada vacanțelor școlare, dar și prin asigurarea cadrului de pregătire și pentru practicarea mai multor sporturi - activități desfășurate pe perioada întregului an.

„Copiii vor putea fi antrenați și în diverse activități recreative specifice zonei Bucovinei: prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor, gastronomie, precum și drumeții, echitație, plutărit, recoltare fructe de pădure etc. Interesant este faptul că, la un moment dat, în aceeași perioadă, multe familii se pot regăsi cu toții în Bucovina, copiii în această tabără, iar părinții la pensiunile din zonă”, a spus Gheorghe Flutur.

Proiect pentru modernizarea bazei sportive din orașul Frasin

Preşedintele CJ Suceava a mai adăugat că se are în vedere şi includerea acestei tabere în viitoarea stațiune turistică ,,Bucovina”, în cadrul căreia se intenţionează să fie pus în funcţiune, ca element de infrastructură, un tren pe ruta Suceava – Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, care va avea o oprire şi la Bucșoaia, pentru cei care vor veni în această tabără.

„Ne dorim foarte mult să avem în inima județului Suceava această tabără modernă, acest centru de tineret, care poate să devină și un important punct de atracție turistică național, alături de celelalte destinații din Bucovina”, a spus Flutur.

El a mai adăugat că tot vineri, împreună cu cei de la MTS a mers şi la stadionul din Frasin, unde dorește identificarea de resurse pentru reabilitarea acestor baze sportive prin fonduri europene, având în vedere posibilitățile financiare reduse pe care primăriile ar putea să le aloce pentru aceste investiții.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a declarat că de la Frasin delegația de la MTS s-a deplasat la Lucina, acolo unde se dorește inițierea unui proiect prin care herghelia din această localitate să fie transformată într-o atracție turistică, acesta fiind unul dintre proiectele de încurajare a turismului montan în Bucovina.