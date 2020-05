Verificări

Institutul Național de Sănătate Publică a scos la iveală, luni, un deces de coronavirus din județul Suceava de la începutul lunii aprilie 2020. INSP a raportat în cursul zilei de ieri patru cazuri de deces în județul Suceava, printre care și cel al unei femei în vârstă de 68 de ani. Femeia a fost confirmată pozitiv pentru coronavirus la data de 6 aprilie 2020 și a murit a doua zi, pe 7 aprilie. Femeia mai suferea de cardiopatie cifoscoliotică, fibrilație atrială și insuficiență cardiacă. INSP a transmis că decesul a fost omis la raportare de către Spitalul Municipal Rădăuți, motiv pentru care DSP Suceava a solicitat o notă explicativă pentru această situație.

Contactat telefonic în legătură cu acest aspect, Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Rădăuți, a precizat că sincopa de comunicare nu este la instituția pe care o conduce, ci mai departe. „Noi am primit adresă oficială pentru a comunica pe platforma corona decesele și tot ceea ce ține de SARS-CoV2 pe data de 13 aprilie, ori decesul la care fac referire este din data de 7 aprilie. La acea dată, acest deces a fost comunicat prin fax și mail către Direcția de Sănătate Publică Suceava, care l-a urcat pe platforma menționată pe data de 24 mai. În acest interval am verificat ceea ce este raportat, or acel deces nu apărea pe platformă. Unde este vina Spitalului Municipal Rădăuți?”, s-a întrebat Traian Andronachi.

Numărul deceselor în rândul pacienților cu noul coronavirus a ajuns la 203 în judeţul Suceava

După raportările oficiale de ieri, județul Suceava a depășit cifra de 200 de decese ale unor persoane care au fost infectate cu noul coronavirus. Pe lângă suceveanca de 68 de ani, Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că încă trei suceveni care au fost confirmați pozitiv cu Covid-19 au murit în cursul zilei de duminică. Unul dintre ei este un bărbat de 68 ani, care a fost confirmat pozitiv pe 15 mai. Acesta urma un tratament pentru dializă și suferea de o boală renală cronică. De precizat că inițial INSP a raportat că bărbatul de 68 de ani ar fi de fapt o femeie, tot de 68 de ani, însă ulterior a efectuat rectificarea acestui caz. Tot sâmbăta trecută a murit un alt sucevean în vârstă de 96 ani, confirmat pozitiv pe 2 mai și care mai suferea de adenocarcinom de prostată și fibrilație atrială. Un alt deces raportat ieri a fost cel al unui bărbat de 89 de ani, care a fost confirmat pozitiv pe 23 mai și a murit a doua zi. Și acesta avea alte comorbidități, printre care hipertensiune arterială, fibrilație atrială, insuficiență cardiacă și ateroscleroză avansată. Numărul deceselor din județul Suceava a ajuns la 203.

Doar 15 cazuri noi de coronavirus în județul Suceava

De duminică şi până luni, în județul Suceava au fost înregistrate doar 15 cazuri noi de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că până luni, 25 mai, în județul Suceava sunt înregistrate 3.453 de cazuri de Covid-19. În cursul zilei de duminică, numărul acestora a fost de 3.438.

Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat că până luni, 25 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, de duminică, în România au fost înregistrate alte 213 noi cazuri de îmbolnăvire.

În ultimele 48 de ore nu s-au înregistrat îmbolnăviri cu noul Covid în rândul cadrelor medicale sucevene

Prefectura Suceava a transmis că în ultimele 24 de ore nu mai puţin de 22 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus au fost internate în Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou”. Potrivit aceleiaşi surse, numărul acestora este mai mic decât cel al persoanelor externate din spital, care a fost de 45. De asemenea, conform situației întocmite de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava, în momentul de faţă se înregistrează 2.240 de persoane declarate vindecate, cu 42 mai multe comparativ cu ziua de duminică, 24 mai. Prefectura Suceava a mai anunţat că în ultimele 48 de ore nu a fost înregistrat nici un caz de infectare cu SARS-CoV-2 în rândul personalului medical sau auxiliar din judeţ. Pe de altă parte, prefectul Alexandru Moldovan a mai spus că în dimineaţa zilei de luni, 25 mai, în judeţul Suceava erau 3.309 persoane aflate în autoizolare la domiciliu şi 181 de persoane în carantină instituționalizate. De asemenea, până în prezent, 15.324 de persoane din judeţ au ieşit din autoizolare, iar 3.107 persoane sunt ieşite din carantină instituționalizată.

Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 18.764 de teste pentru depistarea infecţiilor cu noul coronavirus.

Prefectul Alexandru Moldovan a mai spus că forţele de ordine au continuat desfăşurarea de activităţi în sistem integrat în vederea asigurării respectării normelor legale aflate în vigoare pe perioada stării de alertă, desfășurând în special acțiuni de prevenire și informare a cetățenilor, cu privire la noile reguli, atrăgând atenția că numai împreună și respectând aceste reguli vom reuși să depășim cu bine situația creată de pandemie. „Rugăm sucevenii să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor”, a declarat Alexandru Moldovan.