Rămas bun

Sute de credincioși, fețe bisericești, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene au trecut pe la sicriul Părintelui Arhiepiscop Pimen, depus în Catedrala Arhiepiscopală cu hramul ”Sf. Gheorghe”, din cadrul Mănăstirii ”Sf. Ioan cel Nou ” din Suceava. În semn de prețuire, ei au depus buchete și coroane de flori și au lăsat un gând bun celui care le-a fost Păstor aproape 30 de ani.

Sicriul a sosit de la București miercuri seară, cu un cortegiu funerar format din reprezentanți ai Arhiepiscopiei. Pe drumul de la intrarea în județ până în municipiul Suceava, aproape 70 de preoți din parohiile Protopopiatului Fălticeni au salutat și i-au adus un ultim omagiu părintelui Pimen, care i-a călăuzit în ultimii zeci de ani. El a fost așteptat la intrarea în mănăstire de un sobor de preoți, în frunte cu Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a fost purtat pe brațe de cei care au organizat transportul special spre Suceava, îmbrăcați în combinezoane speciale de protecție. După slujba religioasă ținută în curtea mănăstirii, sicriul a fost depus în catedrală, înconjurat de flori și lumânări aprinse.

Sute de credincioși și preoți ai arhiepiscopiei, precum și reprezentanții instituțiilor județene și locale au continuat în cursul zilei de joi pelerinajul început miercuri seara, la catafalcul pe care a fost așezat sicriul în mijlocul catedralei. Traseul urmat de cei veniți să-i aducă un ultim omagiu a fost organizat de conducerea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu reprezentanții jandarmilor, ca un circuit special de urmat, cu intrare pe sub clopotniță și care continuă apoi prin curtea mănăstirii și prin catedrală, în care nu pot intra mai mult de 5 persoane, ieșirea făcându-se prin partea din spate a curții.

În jurul orei 11.00, în aceeași curte a avut loc oficierea Sfintei Liturghii pentru Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, oficiată de Mitropolitul Teofan, care ne-a spus despre personalitatea ÎPS Pimen:

”Prin plecarea la Domnul a Înalpreasfințitului Arhiepiscop Pimen pierdem foarte mult și deopotrivă câștigăm nespus de mult. Pierdem pentru că o întreagă lume parcă pleacă odată cu părintele Arhiepiscop Pimen. Viața sa îndelungată, experiența sa, începutul vieții sale în perioada interbelică, experiența războiului și a perioadei comuniste și tot ce a trăit Înaltpreasfinția Sa după 1990 și până astăzi constituie o bogăție imensă cu care el pleacă și pe noi ne lasă mai săraci. În același timp câștigăm mult, pentru că dacă Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Pimen ne-a ajutat în timpul vieții sale, cu atât mai mult credem că ne va ajuta prin rugăciunile sale, odată ce s-a înfățișat deja în fața tronului Preasfintei Treimi. Îl rugăm pe Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi încă rămași în această lume, să avem curajul și determinarea în slujirea lui Dumnezeu și a neamului românesc, pe același drum pe care a călătorit cu smerenie, cu demnitate și curaj părintele și fratele nostru Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Pimen.”

Lacrimi, flori și regrete ale celor care l-au cunoscut și iubit pe Părintele Pimen

De la Părintele Pimen au venit să își ia rămas-bun toți cei care au simțit de-a lungul timpului dragostea, bunătatea și cuvioșenia sa. Am întâlnit credincioși și preoți cu lacrimi în ochi, precum și monahi sosiți de la mănăstirile Bucovinei. O măicuță ni l-a descris drept ”un tată adevărat, un părinte duhovnicesc”, iar un preot ne-a spus că ”faptele lui vorbesc mai mult decât cuvintele pe care le-au scris alții prin cărți despre el. O să rămână în memoria tuturor și a bisericii ca un om extraordinar de bun și iubitor.”

Alți credincioși ne-au povestit de modul cum l-au cunoscut sau l-au văzut ei în toți acești ani: ”A fost pentru noi mai mult decât un tată, mai bun decât tatăl meu. Doamne, parcă s-a rupt o bucățică din suflet, pentru că foarte bun a fost cu noi”, iar o femeie care și-a împărtășit de ani buni fetițele la Părintele Pimen își amintește de el: ”Era o inimă caldă, când vedea mame cu copii se bucura. Când am auzit că l-au adus aici, la Sf. Ioan cel Nou, am ajuns acasă, am început să plâng și am venit să-l văd. Noi nu am avut Înviere anul ăsta, dar cum a venit Înalpreasfințitul aseară, cum era mănăstirea plină de oameni cu lumânări, am simțit de parcă eram în seara de Înviere.”

Cei mai mulți cred că Părintele Arhiepiscop Pimen îi va veghea în continuare și se va ruga pentru sufletele lor:

”Am venit să-i aducem un ultim omagiu ca fii ai Bucovinei și ai Înaltpreasfinției Sale. L-am cunoscut ca un smerit, blând și bun păstor al oamenilor de pe aceste meleaguri. Cu siguranță că în aceste timpuri complicate, de acolo de sus, din cer, se bucură pentru fiecare dintre noi, care am venit și care l-am susținut întotdeauna”, ne-a spus o credincioasă.

Slujba de înmormântare va începe vineri la ora 12.00, în curtea mănăstirii, iar în jurul orei 14.00 se va forma un cortegiu funerar care va conduce sicriul Părintelui Pimen spre locașul de veci din cimitirul Schitului Sihăstria Putnei. Pe traseul care va traversa o mare parte a Bucovinei, atât de îndrăgită de înaltul prelat, va fi așteptat pentru rămas bun de mulți dintre credincioșii pe care i-a păstorit în cei aproape 30 de ani în care s-a aflat la cârma Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.