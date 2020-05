Motivul pentru care nu sunt tratate eficient bolile

PRO SĂNĂTATE

În ultimul secol cercetătorii s-au concentrat asupra tratării bolilor și a studierii lor în mod individual. Abia în ultimul timp știința și-a îndreptat atenția către încetinirea procesului biologic de îmbătrânire ca mod de a preveni și de a lupta cu o multitudine de boli. Unii, de exemplu, nu văd încă nici o legătură între cancer, arteroscleroză, osteoporoză, osteoartrită, disfuncții imune și îmbătrânirea pielii.

În 2008, un grup de experți în îmbătrânire din Statele Unite și Marea Britanie au scris un articol în British Journal of Medicine în care afirmau că încetinirea procesului de îmbătrânire este cel mai bun mod de a combate bolile din secolul al XXI-lea. Cu alte cuvinte, abordarea medicală tradițională, de a trata bolile în mod individual – cancer, diabet, boli de inimă, Alzheimer, Parkinson etc. – va deveni în scurt timp mai puțin eficientă dacă nu ne dăm seama cum aceste boli interacționează sau că au un mecanism comun cu îmbătrânirea.

Este adevărat că oamenii de vârstă medie sau bătrâni suferă adeseori de probleme de sănătate simultane, dar independente, o stare numită tehnic multimorbiditate. Să ne imaginăm un bărbat de 65 de ani care are diabet, hipertensiune arterială și colesterolul mărit, artrită, reflux gastric și a suferit adeseori de depresie și anxietate. Numărul de medicamente pe care le ia este stupefiant de mare. Sau să ne închipuim o femeie în vârstă suferind de cel puțin zece boli diferite, consumând zilnic o combinație complicată de medicamente care pot avea, multe dintre ele, efecte secundare; cu cât ia mai multe medicamente, cu atât crește riscul unei interacțiuni periculoase a lor. Situația celor doi prezentați mai sus este nefericită, însă nu neobișnuită.

Două treimi din oamenii în vârstă de peste 60 de ani și aproape trei sferturi din persoanele de peste 80 de ani au probleme de sănătate cronice multiple și 68% din cheltuielile pentru îngrijire medicală sunt folosite pentru oameni care au cinci sau mai multe boli cronice. Ca grup, acești pacienți abia reușesc să facă față situației, oricât s-ar strădui. Ei mai mult stau prin spitale sau la pat acasă, au parte de multe complicații serioase și mor mai repede decât pacienții cu profil medical mai puțin complex.

Medicina clasică încearcă să îngrijească punctual fiecare problemă de sănătate, fără rezultatul scontat, deoarece nu poate vedea pădurea din spatele copacilor. Autorii studiului prezentat în British Journal of Medicine subliniază faptul că un remediu pentru fiecare dintre bolile majore pe care le avem în viață nu are decât un efect marginal asupra speranței de viață și asupra intervalului de viață sănătoasă. De exemplu, dacă am vindeca astăzi cancerul sau bolile de inimă, ce ar însemna asta mâine pentru speranța generală de viață a populației? Nu prea mult, pentru că altceva ar ajunge să doboare oamenii. Am putea să ne salvăm de un atac de cord sau de un cancer de colon, dar nu vom scăpa de o altă boală cauzată de vârstă, cum ar fi afecțiunile rinichilor sau accidentul vascular cerebral.

Autorii acestui studiu arată clar că beneficiile potențiale ale încetinirii procesului de îmbătrânire au fost prea puțin recunoscute de către majoritatea membrilor comunității științifice. Ei arată că este timpul să atacăm terapeutic îmbătrânirea însăși. Terapiile nu trebuie să se concentreze asupra unei singure boli sau stări de sănătate, ci trebuie să aibă un impact mult mai mare asupra sănătății și a stării generale a persoanelor în cauză.

Deși toată lumea știe că odată cu vârsta vin și bolile, puțini stau să se gândească ce se întâmplă dacă se reduce îmbătrânirea: se reduc și bolile. Nu numai că se micșorează factorii de risc ce favorizează apariția bolilor, dar se reduce și probabilitatea ca o boală anume să aibă un efect nociv maxim asupra organismului. Cu alte cuvinte, dacă echipăm corpul cu ceea ce are nevoie pentru o funcționare optimă la nivel celular, creăm un scut eficient care ne ferește de bolile vârstei, obligând organismul să rămână mai tânăr pentru cât mai mult timp posibil.

