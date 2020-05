Reguli noi

Triajul epidemiologic al angajaților la locul de muncă este obligatoriu, conform unui ordin al ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, elaborat miercuri și care va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial. Documentul elaborat de către specialiștii în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică prevede regulile privind triajul persoanelor pentru accesul într-o incintă.

Astfel, pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât la intrarea în sediu să se asigure efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă. Triajul nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal, se precizează în document.

Triajul epidemiologic constă în: măsurarea temperaturii prin termometru noncontact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). Dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. Dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este îndrumată către mediul de familie în vederea efectuării unui consult medical. Dacă se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea pentru diagnosticarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, dacă nu, medicul de familie va stabili diagnosticul.

Medicul de medicina muncii va avea obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților, va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, dar și evaluarea riscului pentru a decide dacă sunt zone unde nu este obligatorie masca.

Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a efectua triajul observațional al angajaților din subordinea directă.

Pentru alte persoane decât personalul angajat este permis accesul într-o incintă doar pentru cei care au motive justificate. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2. Dacă este necesar accesul în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor, după aceleași reguli ca pentru angajați. Dacă la a doua măsurare a temperaturii se constată menținerea acesteia peste 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă. Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3 C și nu prezintă alte simptome respiratorii, se permite accesul în incintă, prin preluarea acestuia de la intrare de către un angajat, cu înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.