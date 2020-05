Reacție

Președintele Consiliului Județean și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis președintelui PSD Suceava că acum, mai mult ca oricând, Suceava are nevoie de proiecte pentru reconstrucție. „Nu-l înțeleg pe domnul senator Ioan Stan, care în ultima perioadă funcționează doar pe comanda copy-paste a mesajelor PSD-iste de la centru. Nu văd nimic constructiv, ci doar atacuri. Nu o să mă cobor să fac la fel. Eu voi comunica sucevenilor ce fac, așa cum am comunicat până acum ce am făcut. Desigur, domnule Stan, după logica dumneavoastră, tot ce se face bun în acest județ nu are legătură cu Gheorghe Flutur, în schimb, dacă plouă, sau dacă nu plouă, Flutur este vinovat”, a spus Gheorghe Flutur.

El i-a spus lui Ioan Stan că s-a implicat în deblocarea celui mai mare proiect al județului Suceava, „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada ‪2014-2020”, care a fost ținut în sertarele guvernării PSD-iste ani de zile. Flutur a amintit că acest proiect are o valoare de peste 243 milioane de euro, de care vor beneficia ‪226.000 de suceveni, adică 30% din populația județului, din 14 localități. „Și iată că am putut să anunț chiar în aceste zile că s-a încheiat etapa depunerii ofertelor pentru contractul de asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului”, a explicat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a ținut să-l întrebe pe Ioan Stan de ce nu îi place proiectul pentru înființarea unui centru de tineret și a unei tabere școlare la Bucșoaia, în Frasin. „Da, marți a fost trimisă documentația completă la Guvern pentru ca Ministerul Tineretului și Sportului să inițieze un proiect de hotărâre de Guvern, ca prim pas în realizarea unui centru de tineret și tabără școlară. Da, domnule Stan, și aici m-am implicat. Nici asta nu vă convine? Aveți vreun motiv mai special? Da, în primele luni ale anului au fost date două hotărâri de Guvern pentru aducerea gazului metan la Vatra Dornei, pentru care eu și colegii mei parlamentari ne-am implicat, domnule Stan. Nici asta nu vă convine? Da, în ultima perioadă s-au alocat circa 5 milioane de lei pentru Spitalul de la Fălticeni, un spital despre care ne întrebăm de ce nu l-ați terminat în lunga guvernare pesedistă, domnule Stan din Fălticeni, dacă tot nu ați făcut vreun spital regional? Prea repede uitați, dar sucevenii nu uită, că doar de câteva luni ați ieșit de la guvernare”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a i-a mai transmis lui Ioan Stan că în fosta guvernare PSD nu s-a întâmplat nimic buc pentru județul Suceava. „Am văzut doar expresia <politicii> de invidie pe suceveni. O vedem foarte clar în ultimele săptămâni.

V-ați amăgit, poate, după discuții departe de ochii lumii, așa cum au fost cele cu Viorica Dăncilă, și iată-vă, prea devreme, în campanie electorală. Pare să nu conteze nici că trecem prin pandemie. Lăsați demolările! Vă invit la construcție. Vă invit la acțiuni și proiecte pentru şi nu contra”, a încheiat Gheorghe Flutur.