„Plămân” artificial

Căpitan-comandorul Paul Roșu, un sucevean care inspiră și motivează prin inițiativele sale, este coordonatorul echipei de cercetare din spatele unui proiect ce va salva vieți, respectiv un ventilator mecanic care ar putea veni în sprijinul spitalelor şi autorităţilor din România în lupta împotriva pandemiei COVID-19.

„Genial de deștept”, așa cum îl caracterizează cei mai mulți dintre apropiați, Paul Roșu s-a dedicat carierei didactice și de cercetare în cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” București.

Alături de o echipă de tineri ai Academiei a reușit într-un timp record de șase săptămâni să realizeze un „plămân” artificial, un demonstrator tehnologic de ventilator, un produs românesc, căutat în întreaga lume în această perioadă.

„M-am născut și am crescut în Suceava, locul unde în România, din păcate, pandemia a lovit cel mai rău. Având în vedere experiența acumulată și natura multidisciplinară a proiectelor realizate de noi, am decis alături de colegii mei că putem ajuta și noi la rezolvarea unei crize a ventilatoarelor care se profila prin prisma datelor furnizate de alte țări. Eliminarea anumitor incertitudini legate de proiectare și aprovizionare a făcut ca acest proiect să devină fezabil prin munca unei echipe extraordinare, formată în mare parte din tineri sub 30 de ani”, a mărturisit suceveanul pentru publicația Ministerului Apărării Naționale, www.armataromaniei.ro.

Povestea adolescentului Paul

Publicația Armata României relatează că Paul a pornit la 14 ani spre marele lui vis – de a deveni pilot militar, vis adus la viață de pasiunea lui pentru aeromodele.

„Copilul Paul a fost nevoit să înțeleagă însă că politica de resurse umane din acele vremuri tăia aripi și nu a reușit să devină pilot, așa cum scria în planul copilului plecat de acasă doar cu o valiză și un vis. Dar absolvirea Facultății de aeronave din cadrul Academiei Tehnice Militare din București a fost, cu siguranță, un pas important înainte și Academia i-a oferit contextul perfect pentru aprofundarea domeniului atât de îndrăgit de el de când era mic”, menționează cei de la www.armataromaniei.ro.

Experiența lui Paul a venit la pachet cu multă muncă, pregătire, perseverență.

Încă de elev impresiona cu rezultatele obținute an de an la olimpiadele școlare de mate, fizică și chimie.

De-a lungul timpului, Paul Roșu a refuzat toate ofertele unor firme mari din străinătate și a ales să fie el cel care decide în ce proiecte se implică și să se bucure de roadele muncii sale în țara sa.

Urmează omologarea și producția ventilatorului

Proiectul ventilatorului mecanic a demarat în urmă cu mai bine de o lună, iar echipa de cadre didactice, cercetători şi studenţi doctoranzi ai Academiei a lucrat într-un ritm accelerat, pentru a răspunde nevoilor pe care le are țara noastră în prezent.

Așa cum am menționat, ventilatorul mecanic este un produs românesc și a fost realizat în urma colaborării dintre Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” şi BlueSpace Tehnology (BST), un operator economic recunoscut în Industria Naţională de Apărare.

Academia a asigurat partea de proiectare a ventilatorului, în timp ce BlueSpace Tehnology s-a ocupat de integrarea și dezvoltarea acestui proiect spre faza de prototip pentru a fi omologat şi introdus în procesul de fabricaţie.

Potrivit www.armataromaniei.ro, de acum, urmează pașii cei mai importanți: omologarea prototipului și integrarea în producție. Date tehnice despre plămânul artificial sunt prezentate într-un material video pe https://www.facebook.com/watch/?v=238502290812334.

Ventilatorul a fost prezentat de către Paul Roșu și prim-ministrului Ludovic Orban și generalului Nicolae-Ionel Ciucă, ministru al Apărării Naţionale.