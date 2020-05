Ilegal

Sute de pachete de țigări de contrabandă au fost descoperite în mașina condusă de o femeie de 54 de ani, din Marginea. Autoturismul marca VW Golf 7 condus de femeie a fost oprit pentru control de polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama. După controlul documentelor, polițiștii au verificat portbagajul, iar într-o geantă au găsit mai multe pachete de țigări fără marcă fiscală. Din acest motiv, șoferița a fost condusă la sediul Poliției Vama pentru un control mai amănunțit al autovehiculului. Iar bănuielile oamenilor legii aveau să se confirme: într-o altă geantă s-au găsit 8 cartușe țigări marca Ashima, fără marcă fiscală, iar sub capota autovehiculului au mai fost identificate 14 cartușe de țigări din aceeași marcă. În plus, în compartimentele pentru depozitare bunuri de sub scaunele din față și sub scaunele din față au mai fost identificate 6 cartușe marca Compliment, 2 cartușe marca Marble și alte 10 marca Marble, identificate separat, precum și 2 cartușe marca Marlboro. Prejudiciul total în acest caz a fost calculat la 4.080 de lei. Polițiștii au indisponibilizat autovehiculul marca VW Golf, iar femeia s-a ales cu dosar penal și este cercetată acum pentru contrabandă.