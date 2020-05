Pagini valoroase

Generalul maior în rezervă Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, cel care a coordonat activitatea Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava în perioada când conducerea a fost una militară, a depus raportul de activitate despre cum a ajuns cea mai mare unitate medicală din județ principalul focar de coronavirus din România. Mai mult, acest dosar voluminos a ajuns și la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, instituție care a demarat o anchetă despre modul cum a ajuns spitalul un focar cu peste 450 de cadre medicale infectate.

Contactat telefonic, generalul maior în rezervă Ionel Oprea a precizat că nu poate oferi amănunte despre concluziile din raport și că doar ministrul Nelu Tătaru decide dacă există date publice sau nu. Întrebat dacă este la curent cu vreo plângere penală care să-l vizeze legat de activitatea de la Suceava, secretarul de stat în Ministerul Sănătății a spus că nu i s-a adus la cunoștință un asemenea demers. ”Chiar dacă există o asemenea plângere penală, nu am nimic de ascuns. Tot ceea ce am făcut la Spitalul Județean Suceava a fost extrem de transparent și pentru tot ce e acolo sunt documente, așa încât nu am nici un fel de emoție”, a declarat generalul maior în rezervă Ionel Oprea.

Ancheta cu privire la focarul de coronavirus de la spital este una ”laborioasă”

Zilele trecute, Gabriela Scutea, procurorul general al României, a declarat la Radio Europa FM că ancheta în cazul pandemiei de coronavirus de la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde s-a înregistrat și cea mai gravă situație la nivel național, este una ”laborioasă”. Pentru ca ancheta să nu bată pasul pe loc, pentru audieri procurorii au creat o sală specială de anchetă.

Pe de altă parte, procurorul general al României a adăugat că printre persoanele vizate de anchetă sunt și cele care au deținut funcții de conducere.

“O să exemplific câteva, este vorba de cazul de la Maternitatea din Timișoara, după care cel mai mediatizat și cel mai grav caz, cel de la Spitalul Județean din Suceava. Mai avem, de asemenea, o sesizare formulată la Spitalul Universitar din București. Da, sunt plângeri penale și sunt vizate fie persoane din managementul unității medicale, fie persoane care efectiv aveau atribuții de îngrijire, de aplicare a recomandărilor terapeutice și ceva s-a interpus pe acest traseu de exercitare a atribuțiilor de serviciu”, a spus Gabriela Scutea pentru Europa FM.

Procurorul general al României a mai anunțat că pentru a clarifica felul în care a apărut focarul de la Spitalul Județean Suceava, focar în care au murit mulți bolnavi, procurorii de caz vor face echipă cu militarii care au condus unitatea sanitară.