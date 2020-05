Rădăuți

Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tatar, a ieșit pozitiv ieri, miercuri, 13 mai, după testul Covid-19. Tatar, care nu s-a prezentat la serviciu în această săptămână, a declarat telefonic că nu s-a simțit bine încă de la finele săptămânii trecute, că s-a autoizolat la domiciliu de sâmbătă, când a fost văzut de medic, și că ieri dimineață i-a sosit rezultatul la test, rezultat pozitiv.

Primarul rădăuțean a precizat că, deși tușește, are o stare bună și că așteaptă măsurile care vor fi luate de Direcția de Sănătate Publică Suceava. Ieri, puțin după orele prânzului, Primăria municipiului Rădăuți a primit de la DSP Suceava o adresă prin care se solicita transmiterea unei liste cu contacții apropiați ai primarului Tatar din ultimele 14 zile. În aceste condiții, șefii tuturor compartimentelor din executivul rădăuțean au întocmit liste pentru fiecare birou, ca la final secretarul general al municipiului, Marinică Sofronie, să centralizeze 11 cazuri de contacți direcți, care au intrat în autoizolare încă de ieri. În aceeași adresă se mai dispun o serie de măsuri în vederea limitării apariției unor eventuale cazuri de îmbolnăvire, mai precis, autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile a contacților apropiați, limitarea activității cu publicul și asigurarea mijloacelor corespunzătoare de protecție individuală, de igienă a mâinilor și de respectare a distanței sociale, efectuarea unei dezinfecții generale, cât și obligativitatea prezentării la consultul medical de specialitate la apariția unor cazuri simptomatice în rândul personalului.

În condițiile în care activitatea cu publicul, la primăria rădăuțeană, a fost limitată încă de la începutul pandemiei, la fel și programul de audiențe, urmează ca în cursul zilei de astăzi și mâine să fie realizată o dezinfecție în imobilele care găzduiesc administrația locală. Trebuie precizat că atribuțiile primarului vor fi preluate, conform legii, de viceprimarul Bogdan Nicolau.

Contact direct este persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19, la o distanță mai mică de 2 metri și cu o durată de minimum 15 minute.

Conform metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), contactul apropiat este definit ca persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient COVID-19, persoana care a avut un contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână cu fără igienă ulterioară a mâinilor), persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă), persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19, la o distanță mai mică de 2 metri și cu o durată de minim 15 minute, persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sala de ședințe, de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 metri și persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.