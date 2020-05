Argumente

Ridicarea stării de carantină a Sucevei din data de 15 mai este solicitată cu insistență de conducerea administrației locale, care a venit și cu o serie de argumente, transmise inclusiv la nivel central, unde se iau deciziile.

Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, într-o înregistrare video realizată luni dimineață în biroul său de la primărie.

“Astăzi se împlinesc şase săptămâni de când s-au instituit la Suceava starea de carantină şi o serie de măsuri speciale. Ne rugăm cu toţii ca această perioadă să se termine cât mai repede. Şi un lucru foarte important care intră în discuţie este situaţia epidemiologică din oraşul nostru. Aşa cum am spus, am urmărit în continuare acest indicator foarte importat, numărul de persoane pozitive la 1.000 de locuitori. Şi am această situaţie pe care o actualizez zilnic. M-aş opri la ziua de 8 mai, când numărul persoanelor infectate în prezent este de 284, comparând cu ultima cifră, de 402, cât era pe 5 mai.

Dacă la această dată numărul persoanelor infectate pozitiv la 1.000 de locuitori era de 3,14, vineri, 8 mai, numărul persoanelor a scăzut la 2,22 la 1.000 de locuitori. Am putea spune că această situaţie este bunişoară şi ne-ar putea ajuta în demersurile noastre de ridicare a carantinei şi a măsurilor speciale.

Fac tot ceea ce depinde de mine. În această perioadă am stat în contact cu Guvernul României. Am adus la cunoştină justificări, argumente, le-am transmis şi aceste tabele şi sper ca pe data de 15 mai să avem şi noi parte de măsuri de relaxare”, a spus Ion Lungu.

Edilul sucevean și-a exprimat nemulțumirea vizavi de prejudecățile emise de unii formatori de opinie de la televiziuni, care se opun anulării carantinării Sucevei, deși nu cunosc deloc situația reală de aici.

„În acelaşi timp, am văzut o serie de formatori de opinie la televiziunile centrale care condamnă înainte de a ne judeca, spun că nu poate fi vorba de ridicarea carantinei la Suceava.

Eu le spun că Suceava este un oraş normal. Este un oraş cu oameni normali, cu o majoritate covârşitoare de oameni sănătoşi, cu câţiva oameni bolnavi, la fel cum se întâmplă în toată România. La Suceava astăzi suntem pe un plafon de stabilitate, la fel cum se întâmplă în multe oraşe din România. De aceea eu sper ca pe data de 15 să anuleze Guvernul această stare de carantină de la Suceava. Mă bucur că am văzut un proiect al ministrului Vela în care spune că în Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă se poate analiza sau se poate propune ridicarea acestei stări de carantină şi vreau să spun că azi avem o şedinţă în acest sens şi îi asigur pe suceveni că voi ridica această problemă să propunem Guvernului, prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să ridice carantina la Suceava”, a adăugat Ion Lungu.

Nu în ultimul rând, el a ținut să atenționeze populația să nu “lase garda jos”, ci să se păzească în continuare:

„Epidemia nu a trecut. Mulţi spun că nu am atins vârful. De aceea vă rog în continuare să respectaţi întocmai regulile pentru limitarea răspândirii acestui virus, cele de igienă personală, de izolare, de autoizolare la domiciliu, de carantină dacă este cazul, de distanţare socială, în mijloacele de transport, în spaţiile comerciale.

Noi vom veni cu precizări în perioada următoare. Eu sper ca pe 15 mai şi sucevenii să aibă o veste bună în ceea ce priveşte ridicarea măsurilor speciale şi a carantinării în Suceava. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat șeful municipalității sucevene.