Revenire

Informațiile deținute până la această oră în privința reluării activității la Serviciul Permise Auto și Înmatriculări preconizează un posibil moment de deschidere după încetarea stării de urgență, deci cel mai probabil la începutul lunii iunie. Constantin Alexa, președinte ”Alex Grup”, implicat în acest domeniu, ne-a relatat în legătură cu aceste intenții: ”Aceste discuții au loc la nivel de ministere, dar nu s-au concretizat până la această oră. În toată această perioadă de suspendare a activității de testare au fost întrerupte examinările pentru 78.000 de oameni la nivelul întregii țări. Problemele apar la cei cărora le expiră perioada de un an de la finalizarea cursurilor la școala auto și vor fi nevoiți să o ia de la capăt. Dacă un candidat mai avea, la debutul măsurilor luate pentru oprirea răspândirii coronavirusului, circa trei luni până la expirarea dosarului, care are valabilitate de un an între data terminării cursurilor și până la dobândirea permisului, acesta se va trezi în curând că termenul de 12 luni a expirat și poate fi nevoit să plătească din nou taxa pentru școlarizare auto.”

Toți cei aflați în această situație își îndreaptă acum privirea spre Guvern, în așteptarea unor derogări. Chiar dacă Ordonanța Militară nr. 34/26.03.2020 stipulează prelungirea cu 90 de zile a valabilității documentelor emise de autoritățile publice, cum sunt rovinietele, asigurările, unele abonamente, mulți se tem că acea decizie a Curții Constituționale care dă posibilitatea anulării în instanță a amenzilor aplicate conform acestei ordonanțe se va repercuta și asupra valabilității altor decizii luate în cadrul acestei ordonanțe. Se așteaptă însă ca celor cărora le-a expirat perioada de 12 luni de dobândire a permisului auto în timpul perioadei de urgență să le fie prelungită această perioadă cu numărul de zile petrecute sub stare de urgență.

Perioada de reîncepere a testărilor auto va fi una foarte aglomerată

În toată această perioadă a stării de urgență, personalul din cadrul Serviciului de Permise Auto și Înmatriculări a fost delegat în punctele de control trafic din județ sau pentru verificarea respectării activității de autoizolare la domiciliu sau carantinare în punctele amenajate. Singura activitate care s-a desfășurat în cadrul serviciului a fost cea de radiere din circulație a unor autovehicule în cadrul programului ”Rabla”, care s-a făcut în sistem online.

Pentru a pune în aplicare noile condiții de lucru impuse de pandemie, ghișeele de lucru cu publicul din cadrul serviciului de înmatriculări au fost protejate prin montarea unor paravane speciale din plexiglas. Probabil acesta va fi serviciul care își va începe primul activitatea prin demararea înmatriculărilor, a transcrierilor, emiterea certificatelor și livrarea plăcuțelor de înmatriculare.

În urma discuțiilor avute cu conducerea Prefecturii Suceava, în a cărei subordine se află aceste servicii, redeschiderea activității se poate face doar după ridicarea stării de carantină a municipiului și a celor 8 comuna limitrofe. Cei responsabili însă dau ca certitudine o perioadă foarte aglomerată după reînceperea examinărilor auto, când numai la Suceava vor trebui recuperate din mers circa 80 de examinări care s-ar fi făcut zilnic, cinci zile pe săptămână, începând de la data ultimei examinări, pe 16 martie, și până în ziua reluării. Pentru revenirea la normal, ar trebui ca cel puțin o perioadă de timp modul de organizare a examinării să permită testarea zilnică a unui număr mai mare de candidați la obținerea unui permis auto.

Serviciul de pașapoarte va fi reorganizat, pentru a-și putea desfășura activitatea după noile cerințe

Personalul din cadrul Serviciului de Pașapoarte din Suceava și-a desfășurat în această perioadă activitatea procesând doar documente pentru cei care au avut urgențe medicale sau alte urgențe legate de deplasări externe pentru șoferii de tir. Actele depuse pentru eliberarea acestor documente s-a făcut doar online în tot acest timp.

În privința reluării activității, noile reglementări se preconizează că vor intra în vigoare după 15 mai sau după ridicarea stării de urgență. Se iau astfel în considerare propuneri noi de organizare a muncii în sediul serviciului de pașapoarte, care cu certitudine în primă fază se va desfășura în mai puține stații de lucru, din cele 5 existente. Acest fapt se va datora creării unor circuite de tranzitare a serviciului de emitere a pașapoartelor, fără puncte de întâlnire pentru clienți. În toate aceste puncte de contact cu publicul au fost montate paravane de protecție, iar personalul va purta echipamente de protecție. O altă măsură de reducere a activității în domeniul emiterii pașapoartelor în această primă fază de redeschidere a fost luată la Rădăuți, unde punctul mobil de preluare a documentelor pentru pașapoarte va rămâne o perioadă de timp închis.