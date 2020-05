Tratament

Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, s-a vindecat de noul coronavirus și a fost externat din Spitalul Județean Suceava. Gheorghe Fron a fost internat timp de două săptămâni, după ce a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Alături de Gheorghe Fron au fost internați, cu aceeași boală, și soția acestuia, dar și fiul și nora sa. Deocamdată a fost externat doar Gheorghe Fron, familia sa fiind în continuare în spital pentru a continua tratamentul. Fron a spus că ultimele două teste făcute au fost negative, motiv pentru care în cursul zilei de duminică, a fost transportat acasă, unde mai trebuie să stea în autoizolare timp de încă șapte zile.

Primarul din Cornu Luncii a ținut să le mulțumească în mod special cadrelor medicale de la Spitalul Județean Suceava, apreciind profesionalismul acestora. „Vreau să le mulțumesc tuturor cadrelor medicale. Numai cine nu a trecut pe acolo nu realizează ce înseamnă această boală. Sunt oameni cu suflet, cu iubire de oameni, profesioniști și mă refer la toate cadrele medicale. Am fost încântat și plăcut impresionat de calitatea oamenilor, de serviciile acordate și de felul în care ne-au tratat”, a declarat Gheorghe Fron. El a spus că abia așteaptă să se reîntoarcă la muncă la primărie după cele șapte zile în care trebuie să stea în izolare. „Eu am fost unul dintre primarii care nu s-au ferit. Mi-am făcut treaba și de asta am și luat acest coronavirus. Trebuie să mulțumesc echipei de la primărie și tot personalului de la centrul de la Sasca Mică, oameni care și-au lăsat familiile acasă și au avut grijă de persoanele cu dizabilități”, a mai spus Fron.

În momentul de față, și primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, se află sub tratament pentru coronavirus. Valentin Luță se află în izolare la domiciliu, el declarând recent că se simte bine și nu are nici un simptom al acestei boli.