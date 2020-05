Până la sfârșitul anului școlar

Activitatea la Palatul Copiilor Suceava continuă în mediul online. În cadrul unei întâlniri online a profesorilor cu directorul instituției, prof. Biatrice Choleva, s-au căutat și s-au găsit cele mai bune modalități virtuale de a continua activitatea și de a fi alături de elevi. S-arealizat platforma online a Palatului Copiilor, folosind aplicațiile G Suite for Education ca un tot unitar, sub domeniul instituției, pacosv.ro, pentru toți profesorii Palatului Copiilor. Prof. Ștefania Șoiman, administratorul rețelei online a palatului, a creat calea de acces online a tuturor profesorilor pe platforma Google Classroom (fiecare cadru didactic are acces cu contul nume.prenume@pacosv.ro), cu acces al elevilor la fiecare cerc din cadrul Palatului Copiilor.

Accesul la platformă se face individual, de către fiecare profesor și elev (părinte), pe baza unui cod trimis de profesorul coordonator.„Suntem încrezători că profesorii Palatului Copiilor Suceava, accesând platforma Google Classroom, pot realiza comunicarea în timp real profesor – elev, elev – elev, profesor – părinte. Deși nu există un standard despre cum poate funcționa Palatul Copiilor în această perioadă, conectarea socio-emoțională cu elevii, planificarea și urmărirea unor obiective de învățare minimale sunt lucruri importante pe care profesorii le pot realiza, chiar și cu resurse minimale. Scopul acestei perioade ar trebui să fie păstrarea legăturilor sociale și emoționale cu elevii, un rol important în acest sens avându-l părinții copiilor. Primul pas al nostru este comunicarea cu părinții, care trebuie să fie informați în legătură cu modalitățile de predare online și obiectivele de învățare în această perioadă”, a spus directorul Palatului Copiilor Suceava, prof. Biatrice Choleva.

Ca să vă faceți o idee despre cum funcționează virtual activitatea la Palatul Copiilor, vă dăm ca exemplu activitatea Cercului de Informatică, care s-a mutat pe platforma Google Classroom. Elevii înscriși la Cercul de Informatică pot intra în clasa virtuală Grupa începători / Grupa avansați / Grupa performanță pe baza unui cod furnizat de profesorul coordonator de cerc elevilor prin mesaj (SMS) sau e-mail.

Pentru a se conecta pe această platformă, trebuie ca fiecare elev să aibă un cont de g-mail, cu user-ul și parola lor sau a părinților.

Profesorii de la Palatul Copiilor Suceava au mai discutat în cadrul întâlnirii online de la finalul lunii aprilie despre modalitățile de comunicare online cu elevii, au prezentat exemple concrete aplicate în ultimele 7-8 săptămâni, unii dintre ei au împărtășit practici, soluții și preocupările principale pe care le au în această perioadă de pandemie, în care elevii stau acasă, dar trebuie să fie activi.