Tratament

Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, și familia acestuia sunt internați cu noul coronavirus la Spitalul Județean din Suceava. Gheorghe Fron ne-a declarat că a avut primele simptome de boală în prima zi de Paște, iar ulterior, testele făcute au confirmat că a fost infectat cu Covid-19. Împreună cu Gheorghe Fron sunt internați și soția acestuia, Luminița, directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare Sasca Mică, și fiul lor.

Reamintim că la acest centru social nu mai puțin de 301 angajați și persoane asistate au fost diagnosticate cu noul coronavirus. Primarul din Cornu Luncii a spus că cel mai probabil s-a infectat cu noul coronavirus după ce a mers de mai multe ori la centrul de la Sasca Mică, acolo unde a fost prezent de fiecare dată când au fost transportate echipamente de protecţie sau alte donaţii.

„Noi la primărie, cred că de mai bine de o lună şi jumătate am fost numai pe baricade. Nu ne-am dat înapoi. De asemenea, la Centrul de la Sasca Mică şi în comună au tot venit ajutoare şi am fost permanent pe teren. Și exact de ce îmi era frică nu am scăpat, cum se spune”, a spus primarul comunei Cornu Luncii. Gheorghe Fron a precizat că după internare atât el, cât și soția sa au avut forme mai grave de boală, în timp ce la fiul său boala s-a manifestat mai uşor, urmând să facă un test să vadă dacă s-a vindecat.

Pe de altă parte, Fron a avut numai cuvinte de laudă faţă de cadrele medicale din Spitalul Judeţean Suceava. „Jos pălăria pentru doctori, asistenți, infirmieri şi celelalte cadre medicale şi voluntari. Excepțional. Mă doare când văd că alții spun ce nu trebuie despre Spitalul Judeţean”, a mai declarat Gheorghe Fron.