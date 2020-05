Captură

Polițiștii de frontieră suceveni au capturat, weekendul trecut, aproape 25.000 de pachete de țigări de contrabandă, la Climăuți și la Marginea. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, o patrulă de la Sectorul Poliției de Frontieră (PTF) Siret care se afla în misiune pe raza localității Climăuți a sesizat un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni, specific unei drone, aparat care traversase frontiera din Ucraina în România. Imediat s-a trecut la monitorizarea traseului aparatului de zbor și cercetarea zonei, condiții în care au fost descoperite două colete cu țigări. În urma inventarierii au fost înregistrate 1.250 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare de aproximativ 14.600 lei, care au fost ridicate în vederea confiscării. Polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Comisar-șef Ilie Poroch-Serițan a mai arătat că sâmbăta trecută, un echipaj de laServiciul Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceavaa efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control unui microbuz marca Mercedes, pe raza localității Marginea. La observarea patrulei Poliției de Frontieră, șoferul a demarat în trombă, iar oamenii legii au pornit imediat în urmărirea mașinii suspecte. După câteva sute de metri lucrătorii de la graniță au descoperit microbuzul abandonat, iar in interiorul acestuia au observat mai multe colete cu țigări. În urma inventarierii baxurilor au fost contabilizate 22.100 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare de 258.600 lei. La fel ca și în primul caz, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar țigările au fost ridicate în vederea confiscării.Ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava a precizat că autoturismul folosit la transportul țigărilor, evaluat la 7.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră.