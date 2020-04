Critici

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat, miercuri, că toate criticile aduse la adresa PSD cu privire la adoptarea tacită în Camera Deputaților a proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc sunt complet nefondate. „A apărut în media informația potrivit căreia în Camera Deputaților a trecut tacit proiectul de lege prin care Ținutul Secuiesc dobândește autonomie. Nu avem ce comenta cu privire la veridicitatea acestei întâmplări, pentru că exact asta a fost: o întâmplare. <Întâmplare> nefericită generată de un senator PNL. Acest lucru a fost posibil pentru că s-a profitat de o conjunctură nefericită, în condiţiile în care la finalul lunii martie se făcea tranziţia între şedinţele de plen cu prezenţă fizică, la procedura online pe care lucrăm în momentul de față. Aceasta este explicaţia prin care acest proiect de lege a trecut tacit de Camera Deputaților, având în vedere că de la acel moment nu a mai avut loc o şedinţă de plen”, a spus Virginel Iordache.

El a arătat că în mod evident liberalii au încercat să inducă opiniei publice convingerea că acest lucru a fost posibil datorită unui blat dintre UDMR și PSD, în condițiile în care nimeni nu i-a oprit pe parlamentarii din PNL, USR, ProRomânia, ALDE sau PMP să atragă atenția asupra respectivului proiect legislativ, aceștia având același acces la informații ca cei din PSD. „Acest lucru nu a fost făcut din rea-voință, pentru că absolut toți parlamentarii României, care gândim și simțim românește, înțelegem implicațiile unei asemenea legi, indiferent de partid, ci datorită explicației sus menționate. Bineînțeles că cei care au încercat să inducă opiniei publice ideea menționată anterior au uitat să specifice că for decizional cu privire la această lege pe care o considerăm nu doar neavenită, ci total neconstituțională, este Senatul României, unde PSD-ul deține majoritatea și unde, în cursul zilei de astăzi, această propunere legislativă va fi respinsă cu certitudine. Ba mai mult, pentru că joi a fost Ziua Veteranilor de Război, această respingere va reprezenta un tribut adus înaintașilor noștri prin care le vom demonstra că sacrificiul lor nu a fost în zadar și că România va rămâne mai departe întreagă, liberă și că nimeni altcineva în afară de poporul român nu ne va impune cum să ne administrăm țara”, a declarat Iordache.

El a spus că este convins de faptul că această propunere legislativă, pe lângă faptul că este neconstituțională, este și un afront adus României de către inițiatorii acestei legi, „afront pe care trebuie să-l gestionăm corespunzător pentru a evita pe viitor apariția unor situații similare”. „Avem o datorie mai mult decât morală de a respecta țara în care ne-am născut, în care am crescut, în care am studiat, unde ne-am întemeiat familii și unde ne-am construit o carieră. Da, domnilor UDMR-iști, România v-a ajutat să fiți cine sunteți, și pentru asta îi datorați respectul cuvenit”, a adăugat Iordache.

El a subliniat faptul că România, în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor, este un exemplu pozitiv în toată Europa şi în toată lumea democratică.