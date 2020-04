Critici

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, s-a declarat uluit de faptul că județul Suceava, al doilea ca mărime din țară, nu a primit nici un leu la rectificarea bugetară. Ioan Stan a spus că pentru județul Suceava s-au alocat „zero lei” în condițiile în care are una dintre cele mai mari rețele de drumuri județene, centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire a persoanelor în vârstă și o multitudine de obiective culturale. „Toate aceste așteptări le-am făcut cunoscute în nenumărate moduri celor care se află la guvernarea țării și chiar am avut momente în care am crezut că apelurile noastre vor determina o schimbare de atitudine a acestora și că nu vor lăsa județul nostru la voia întâmplării. Dar cu toate acestea, Consiliul Județean Suceava n-a primit niciun un leu! Or aici discutăm despre un județ condus de reprezentanți ai PNL”, a spus Stan. El a adăugat că a observat zilele acestea că cel care ar trebui să lupte pentru județ, respectiv președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a adoptat subit metoda delegării de autoritate pentru treburile de interes public. „Este adevărat că e mai simplu, când n-ai bani, să pui pe alții la treabă, dar totodată ne-am gândit că cei de la guvernare au ales să nu atragă atenția asupra județului nostru cu o alocare bugetară semnificativă, având în vedere <performanțele> Spitalului Județean care sub oblăduirea domnului respectiv au devenit cunoscute pe plan național în cel mai rău mod cu putință. Dar considerăm că aceste aspecte n-ar fi trebuit nicicum să fie decontate de cetățenii județului nostru, care chiar aveau nevoie să intre banii respectivi în administrația publică suceveană”, a spus liderul PSD Suceava.

El a subliniat faptul că și promisiunile actualilor guvernanți cu privire la deschiderea noului Spital Municipal Fălticeni au rămas neîndeplinite. „Au promis alocarea banilor necesari pentru achiziția de aparatură medicală, dar s-au rezumat doar la asta, fără a se ține de cuvânt, în ciuda problemelor cu care se confruntă județul nostru de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. E drept că înainte de rectificare au dat o sumă derizorie, care nu a ajutat cu nimic la deschiderea acestei unități spitalicești, fiind mai mult un exercițiu de imagine decât un ajutor real pentru comunitate. Este evident, în acest context, că apelurile noastre cu privire la importanța deschiderii spitalului nou de la Fălticeni nu au însemnat nimic nici pentru conducerea județului, nici pentru guvern. Suntem îndreptățiți astfel să ne întrebăm, oare ce mai trebuie să se întâmple cu județul nostru pentru ca această mașinărie disfuncțională numită Guvernul Orban să funcționeze corespunzător?!?”, a adăugat Ioan Stan.

El a atras atenția și asupra faptului că românii sunt bulversați zilnic de comunicatele și declarațiile contradictorii făcute de membrii puterii. Astfel, Stan a arătat că Ministerul Muncii anunță că sunt bani de salarii și pensii, însă imediat după, ministrul Finanțelor anunță că ,,vom vedea la execuția bugetară dacă vom avea bani”, după care premierul le spune românilor să stea liniștiți pentru că sunt bani pentru toate.