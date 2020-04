Covid-19 se ”simte” în statisticile negre

Datele statistice generale privind mortalitatea din județul Suceava indică o creștere importantă a numărului de decese în luna martie a acestui an, față de o medie lunară a ultimilor ani. Conform datelor contabilizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și a Bazelor de Date, în baza certificatelor de deces emise de primării, în luna martie a acestui an s-au înregistrat în județul Suceava 785 de decese, comparativ cu 700 în luna martie a anului trecut.

În Suceava, decesele la persoane confirmate cu Covid-19 au început în jur de 20 martie și au fost foarte numeroase până la final de martie, fiind aproximativ 50 (multe au fost raportate în aprilie, însă decesele au fost în martie). Este vorba aici de decese confirmate, iar mai ales în acea perioadă este posibil ca altele să fi avut la bază tot coronavirusul, însă testările erau abia la început, iar probele recoltate de la decedați erau în număr foarte mic.

Alte date ceva mai vechi, ale Direcției Județene de Statistică Suceava, arată că în anul 2017 în județul Suceava s-au înregistrat 7.766 decese, iar în anul 2018 un număr de 8.075 de decese. Cu aceste date, dacă facem o raportare per lună, rezultă o medie lunară de 640-670 decese, așadar destul de mult sub mortalitatea din luna martie a acestui an, de debut fulminant al pandemiei.

De urmărit și datele care vor veni în aprilie, cu privire la numărul total de persoane decedate în județul Suceava și o comparație cu perioadele normale.

În mod cert, pentru concluzii și o analiză a efectului virusului asupra mortalității, este nevoie de date mai multe și de o analiză mult mai profundă, însă oricum și aceste cifre arată o creștere nefirească a deceselor din județ. În mod cert ea poate fi pusă, măcar în parte, pe acest virus care ne-a dat viața peste cap și a provocat drame deja în peste o sută de familii din județul Suceava.