Sprijin

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, consideră că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost supus unui adevărat linșaj în această perioadă, fiind atacat de adversarii politici deși a respectat legea. Într-o intervenție în plenul Camerei Deputaților, Florin Roman a spus că a văzut la Suceava „un om crucificat” doar pentru că se numește Gheorghe Flutur. „Nu am crezut că voi ajunge să trăiesc momentul în care unii colegi politizează moartea unor oameni. Rar mi-a fost dat să văd un linșaj de genul celui la care a fost supus președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, și rar am văzut un om să fie atacat cu atât cinism pentru că a respectat legea, s-a testat, fiind confirmat pozitiv. Rar am văzut atâta ură și atâta răutate din partea unora care în loc să dea o mână de ajutor vin la București ca să își ponegrească județul. Ce se întâmplă în aceste zile, peste tot, în SUA, Italia, Spania, Franța, Germania sau România, nu are culoare politică. Oricât ați vrea unii dintre dumneavoastră să dați până și unei pandemii o culoare politică. La Suceava am văzut un om crucificat pentru că se numește Gheorghe Flutur”, a spus Florin Roman. El a făcut referire la faptul că printre alte acuzații, despre președintele Consiliul Județean și al PNL Suceava s-a spus că are o firmă care plasează forță de muncă în Germania. „I s-au pus în cârcă multe. Ultima găselniță, i s-a pus în cârcă o firmă prin care ar fi transportat acei români la muncă în Germania. Ce mai contează că adevăratul Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, nu are o firmă și că e doar o coincidență de nume între administratorul Gheorghe Flutur și președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur”, a precizat liderului grupului PNL din Camera Deputaților.

Florin Roman a adăugat că în țară sunt președinți de Consilii Județene, cum este și la Suceava, care au transformat în bine spitalele „preluate din vremea comunistă”. „Toate aceste lucruri au fost făcute de administrațiile publice locale, în special de Consiliile Județene. Pentru că singurul spital județean din România care nu este preluat la nivel local este cel de la Vrancea. Oprișan nu a vrut niciodată să preia spitalul pentru că asta presupunea cheltuieli. La Suceava cu siguranță s-au făcut greșeli la nivelul managementului spitalului, ca și în alte părți. Cei care vor să transforme o dramă într-o chestiune de natură politică în care cred că vor aduna voturi se înșală amarnic. Atunci când se va trage linie, oamenii vor face diferența între cei care au fost cu adevărat lângă ei și cei care doar au bătut din gură și au venit la București pentru a-și ponegri județul. Regret că am ajuns la nivelul acesta de dialog”, a mai spus Florin Roman. El le-a solicitat deputaților să înceteze să mai atace oameni „care au pus suflet” în ceea ce au făcut și care s-au îmbolnăvit de coronavirus. „Dacă vă încântă, să știți că domnul Flutur, din păcate, a dat în altă situație medicală neplăcută, pentru că unii s-au hrănit în a ataca un om care la urma urmei are și el suflet, este și el de-al nostru, român, este un om pe care mulți îl vor avea pe conștiință”, a încheiat Florin Roman.