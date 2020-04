Anchetă penală

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au anunțat că s-au sesizat din oficiu în cazul scandalului legat de dispoziția care s-ar fi dat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, în a doua zi de Paște, cu privire la interzicerea purtării corespunzătoare a echipamentului de protecție.

”S-a reținut că, la data de 20.04.2020, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava, din dispoziția medicului-șef de secție, personalul medical din cadrul acestei unități, care își desfășura activitatea în sectorul suspect COVID, nu a fost echipat corespunzător, respectiv cu mască FFP3, combinezon, ochelari, vizieră, cizme și mănuși chirurgicale, potrivit Ordinului 555/2020, respectiv 533/2020. În aceste condiții, se constată că nu au fost respectate măsurile dispuse în cadrul unității medicale, cu privire la reglementările legislative în vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase”, se arată într-un comunicat oficial.

Procurorii au anunțat că au deschis dosar penal pentru infracțiunea de ”zădărnicirea combaterii bolilor”, iar cercetările vor fi continuare de polițiști de la Biroul de Investigații Criminale Suceava.

”Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, a circumstanțelor de comitere a faptelor şi a stabilirii răspunderii penale a tuturor participanților, urmând ca cercetările să fie extinse şi sub aspectul săvârşirii altor infracţiuni şi al lămuririi cauzei sub toate aspectele”, precizează procurorii.

”Rog să rețineți faptul că nici un angajat al secției nu a fost trimis pe secție neechipat corespunzător!”, este mesajul șefului de secție

Șeful UPU SMURD al Spitalului Județean Suceava, medicul Liviu Cîrlan, ne-a transmis punctul său de vedere legat de o analizare a derulării evenimentelor care l-au dus în postura de a fi cercetat de o comisie administrativă.

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra neînțelegerilor, el a prezentat succint ordinea cronologică a protocoalelor medicale aplicate și implementate la nivelul spitalului sucevean, începând cu dispoziția administrativă de la data de 13 aprilie 2020. Pe 16 aprilie s-a emis Procedura operațională pentru organizarea funcțională și structurală a spitalului pe perioada pandemiei cu virusul SARS-COV 2, ce conținea un protocol de tratament al cazurilor COVID-19. El a adus la cunoștința întregului personal protocolul medical și s-a ocupat ca aceștia să fie echipați corespunzător cu combinezoane și halate chirurgicale ranforsate, respectând directivele stabilite. În acest protocol era stabilit de altfel faptul că cele două tipuri de echipamente, combinezoane sau halate chirurgicale, puteau alterna în folosință, oferind același grad de protecție și impermeabilitate.

În data de 20 aprilie 2020, trei asistente de pe secția UPU coordonată de medicul Liviu Cîrlan s-au arătat nemulțumite de faptul că erau echipate cu halate chirurgicale sterile ranforsate și nu cu acele combinezoane, alegând să-și exprime nemulțumirile direct conducerii spitalului. De altfel, până la chemarea șefului de secție în fața comisiei administrative, acesta nu a știut despre nemulțumirea celor trei.

În toată această perioadă, de la data de 1 aprilie când a fost redeschisă secția UPU, nici un angajat nu a fost trimis pe secție echipat necorespunzător, reușindu-se susținerea secției cu personal propriu. La data de 17 aprilie s-a stabilit de comun acord cu asistentele-șefe de tură ca personalul care are contact direct cu pacienții suspecți sau infectați cu Covid-19 din zona Resuscitare să poarte combinezoanele și kitul complet pentru lupta împotriva Covid-19. S-a luat tot atunci decizia ca o mică parte din personal, care nu activa în sectorul descris anterior, să se echipeze cu halate chirurgicale sterile ranforsate împreuna cu kitul suplimentar. Acest lucru era de fapt stipulat și în protocol, în care se menționa faptul că ”în munca directă cu pacienții suspecți de Covid-19, echiparea obligatorie este compusă din <capelină, masca FFP2/N95, vizieră, halat chirurgical sau combinezon, cizme/protecție de plastic înaltă pentru încălțăminte și 3 perechi de mănuși>.”

Dr. Cîrlan a ţinut să precizeze că, lucrând sub presiunea exercitată constant de mass-media, de mediul familial al fiecăruia dintre angajați și nu în ultimul rând sub presiunea generată de lucrul efectiv cu pacienți infectați cu Covid-19, este posibil ca o parte din personalul secției să fi încercat să-și ia niște măsuri excesive de protecție, așa cum au încercat și asistentele medicale nemulțumite. Ele nu au nici o dovadă privitoare la vreo disfuncționlitate a echipamentului, a subliniat medicul, care a concluzionat că o analiză obiectivă din partea conducerii va stabili cu siguranță că aceste persoane nemulțumite nu au fost obligate să lucreze neechipate corespunzător protocolului și nici un moment nu au fost expuse infectării din cauză că el nu le-ar fi pus echipament de protecție la dispoziție.

În cadrul punctului de vedere trimis, medicul a mai declarat: ”Unele neînțelegeri cu privire la purtarea unui echipament sau a altuia din partea unor asistente nu trebuia să perturbe atât de grav activitatea mea ca medic, cât și a celorlalți colegi medici și asistenți implicați. În tot acest timp am respectat prevederile Ordinelor Ministrului Sănătății, unde se descrie în mod clar ce trebuie să conțină un kit complet Covid-19. Modul în care am condus secția pe perioada apariției focarului de Covid la Suceava se reflectă în faptul că am reușit să mențin aproape întreg personalul la serviciu, având o prezență la muncă de peste 80% și reușind să avem un număr foarte redus de cadre medicale infectate.

Deși m-am conformat dispozițiilor conducerii militare și m-am asigurat că se respectă obligativitatea echipării întregului personal medical fără discriminare, am ajuns să fiu criticat în presa locală și națională, fără ca măcar comisia administrativă să-mi fi comunicat rezultatul la care a ajuns, sau vreun procuror să ia decizia începerii urmăririi penale. Mi s-a încălcat grav dreptul la apărare și prezumția de nevinovăție, dându-se un comunicat către presă cu privire la presupuse abateri pe care le-aș fi comis. Închei cu speranța lămuririi acestor neînțelegeri cu privire la modalitatea de echipare a echipei mele de lucru şi am convingerea că veți proceda astfel încât adevărul să iasă la lumină.”