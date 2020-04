Implicare

În cursul zilei de miercuri o femeie cu sarcină gemelară, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Rotunda - Liteni, a ajuns la Spitalul Municipal din Rădăuți. Ca urmare a investigaților s-a constatat că pacienta suferă de tromboză iliacă comună, adică avea un cheag de sânge pe o arteră importantă. Având în vedere starea de graviditate, raportat la vârsta sarcinii, 32 de săptămâni, echipa medicală de la Rădăuți a contactat Maternitatea ”Cuza Vodă” de la Iași, maternitate de rang superior, pentru a efectua intervenția chirurgicală care nu se putea efectua la Rădăuți și care punea în pericol viața atât a mamei, cât și a gemenilor. În aceste condiții, medicii rădăuțeni au luat legătura cu profesorul doctor Onofreiescu de la Iași și au stabilit ca în cursul zilei de joi medicul ieșean să coopteze o echipă medicală din care să facă parte anestezist, obstetrician, ginecolog, cardiolog și chirurg de chirurgie vasculară.

Managerul spitalului rădăuțean, Traian Andronachi, a declarat ieri: „La momentul când am primit acceptul maternității ieșene, și le mulțumesc mult, am contactat dispeceratul pentru Situații de Urgență, care ne-a pus la dispoziție un elicopter SMURD. Elicopterul a venit însoțit de medic, chiar de profesorul universitar doctor Diana Cimpoieșu, căreia îi aducem mulțumiri. Vreau să menționez că pacienta a fost stabilizată de ieri și până astăzi (n.r. joi) de echipa medicală rădăuțeană, transferul s-a făcut la Maternitatea <Cuza Vodă> de la Iași fără nici un fel de probleme, și așteptăm să primim vești bune de la mămică. Dacă lucrurile vor decurge bine, mai ales că astăzi e o zi specială, e ziua Sfântului Gheorghe Biruitorul, vom putea spune că la Spitalul Municipal Rădăuți, din toate cele 175 de mămici care au născut aici de când a fost instituită starea de urgență, la nici un copil nu am avut probleme, la fel și în cazul mămicilor. De aceea putem spune, chiar cu mândrie, că la Maternitatea Spitalului Rădăuți nu avem nici un caz de coronavirus confirmat la nou-născuți. Aceasta înseamnă încă o dată că spitalul rădăuțean își face treaba așa cum trebuie, iar meritul aparține în totalitate întregii echipe, începând cu medicul care coordonează activitatea în secție și răspunde de caz, până la personalul tehnic, de întreținere, fie că e vorba de inginer, electrician sau instalator… Dacă lucrurile nu sunt privite ca un întreg, și o singură verigă din acest întreg pică, este evident că se rupe întregul lanț. Mulțumesc întregului personal din Spitalul Municipal Rădăuți pentru implicarea de care dă dovadă, pentru emoția cu care se implică în tratarea tuturor cazurilor și pentru profesionalismul și solidaritatea acestui colectiv minunat”.