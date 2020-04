Comenzi online

Unii antreprenori au văzut și oportunități în această criză, și anume noi piețe de desfacere.

Mariana Pricopaș s-a apucat de agricultură, urmând tradiția de la părinții ei.

Sunt producători locali, din Dănila, comuna Dărmănești, care zilnic veneau și își vindeau produsele la piață în Suceava.

Au accesat și fonduri europene ca să își dezvolte și modernizeze solariile, iar criza generată de pandemia COVID-19 i-a lovit în plin. Carantinarea Sucevei înseamnă, pe lângă accesul greoi - ei venind din afara zonei de carantină, mult mai puțini oameni în piață, produse nevândute și riscul de contaminare mult mai mare.

Însă, au văzut o oportunitate: dacă oamenii nu mai vin în piață, atunci vine piața la ei. „De nevoie am reinventat piața, am început să distribuim pe internet, doar online. Piața s-a închis, clienții nu mai veneau în piață pentru că le era frică și am început, fiind nevoiți, să ne vindem produsele. Am încercat să vindem angro, dar nu ni se dădeau bani, spuneau că nu se vinde marfa, și fratele meu şi cumnata mea s-au gândit să pună peFacebook. Și am spus că vindem doar online și doar la domiciliu. Fără nici un cost, cu prețul de tarabă!”- a spus Mariana Pricopaș.

”Cumnata mea a spus că avem 5 steluțe pe Facebook”

Prin intermediul paginii Grădina Verde au anunțat livrări de zarzavaturi la domiciliu. Iar ideea a prins amploare mai rapid decât s-ar fi așteptat.

În două săptămâni de când au început să livreze la domiciliu, comenzile au crescut exponențial. Chiar dacă nu se pricep la vânzările online, au găsit o oportunitate.

”Cumnata mea a spus că avem 5 steluțe pe Facebook. Eu nu știu ce înseamnă… și că avem recenzii bune. Avem cereri tot mai multe și comenzi tot mai mari. Pentru Paște am oprit comenzile pentru că nu mai puteam face față la atâtea cereri. De ieri, am dat drumul din nou la formulare şi am reluat vânzările”, a mai spus Mariana.

Au făcut angajări în plină criză

Producătorii de legume de la Dănila au intrat pe o piață care până acum câteva săptămâni a fost ocupată exclusiv de firmele de livrări de mâncare.

Iar din recomandări în recomandări, like-uri și share-uri, producătorii au ajuns să mai angajeze încă cinci oameni, ajungând acum dintr-o mică afacere de familie la nouă angajați.

În perioadă sărbătorilor fiecare pachet livrat fost în valoare de aproximativ 100 de lei, iar săptămâna trecută au avut câte 30-40 de livrări pe zi.

Vând mai bine online, decât la tarabă

La piața din cartierul Burdujeni, Mariana a închiriat un întreg segment din clădirea pieței, în care nu mai au acces decât ei, pentru a nu intra în contact cu alți vânzători sau cei care vin în piață. Aici aduc produsele din sere și le ambalează în pungi personalizate. Fiecare comandă este însoțită de o fișă cu produsele dorite de cumpărător, iar de pungă sunt capsate un mesaj de mulțumire și bonul fiscal.

De la cartofi și morcovi la trufandale, toate sunt ambalate și livrate direct la sucevenii care aleg să le cumpere online.

Oamenii sunt încântați pentru că produsele lor ajung în siguranță, iar prețul este același ca în piață. La fel de mulțumiți sunt și angajații Marianei, care sunt mai feriți în acest fel de riscul de contaminare.

Livrările au loc dimineața și după-amiaza, iar între timp produsele sunt cântărite, ambalate și pregătite pentru livrare. Acum urmează să tragă linie și să vadă ce profit au făcut. Mariana spune că vânzările au crescut considerabil față de cât vindea la tarabă, iar practica livrărilor vrea să o continue chiar și după criză.

În plus, se gândesc chiar și la o aplicație pentru a ușura modul de comandare a produselor.