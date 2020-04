Dorina-Constanța Baboi suferă de o boală rară şi are nevoie de ajutor

Fiecare leu contează!

Asociația „Donează Gura Humorului” a lansat recent o campanie de ajutorare a unei femei din Gura Humorului, Dorina-Constanța Baboi, greu încercată, care suferă de o boală rară - Sarcom sinovial - palma dreaptă. Dorina Baboi (secretară la Colegiul “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului) are acum nevoie de solidaritatea noastră. Ea trebuie să adune peste 50.000 de euro, pentru a ajunge la o clinică din Austria, unde urmează să fie operată.

„Poate nu este momentul acum, pentru strângere de fonduri, având în vedere împrejurările... Toți suntem îngrijorați de teroarea și restricțiile noului coronavirus, îngrijorați de Covid-19, însă consider că există viață și după pandemia asta, și merită să fie salvați și ajutați și cei ce suferă și de alte boli grave. Facem un apel la generozitatea dumneavoastră. Să punem umărul și de această dată, ca această doamnă să poată fi operată în Austria, unde are nevoie de o sumă consistentă de bani, sumă pe care un om de rând nu o poate suporta. Este vorba de peste 50.000 de euro, pentru că încă nu se știe sigur costul real”, este mesajul transmis de reprezentanții Asociației „Donează Gura Humorului”, pe pagina lor de Facebook. Conturile unde se poate dona sunt: RO86BTRLEURCRT00E1013101, RO44BTRL03401201E10131XX, pentru Baboi Dorina-Constanța.