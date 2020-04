Situație critică

O femeie infectată cu COVID-19, în vârstă de 65 de ani, dintr-un sat din județul Suceava, din afara zonei de carantină, a fost operată cu succes, marți, de o tumoră cerebrală, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.

Intervenția a fost realizată de neurochirurgul Lucian Eva, managerul spitalului. Echipa a fost formată din trei medici neurochirurgi, doi medici anesteziști, un bioinginer și o asistentă medicală. Dr. Eva ne-a declarat, marți, că pacienta a fost internată în spitalul din Iași în urmă cu zece zile și a fost diagnosticată, în urma investigației RMN, cu glioblastom, tumoră cerebrală care necesita o intervenție chirurgicală complexă, realizată de o echipă multidisciplinară. Suceveanca a fost testată, conform protocolului, și pentru COVID-19 și a fost depistată pozitiv, însă intervenția chirurgicală nu a putut fi evitată, „starea de sănătate a pacientei fiind precară încă de la prima zi de spitalizare”, după cum a afirmat neurochirurgul ieșean.

Acesta a declarat că atât pentru el, cât și pentru colegii săi a fost pentru prima dată când au operat o tumoră cerebrală la un pacient infectat cu COVID-19. „A fost o intervenție chirurgicală aparte și am putea spune chiar sub presiune, și asta din cauza faptului că am fost nevoiți să purtăm combinezoane și echipamente de protecție speciale, în contextul infecției cu virusul COVID-19. În sala de operație au participat șapte cadre medicale care au fost instruite impecabil, toate procedurile de pregătire și intervenție fiind respectate cu strictețe, iar într-un final eforturile noastre au fost încununate de succes. O intervenție emoționantă pentru întreaga echipă, asta în ciuda faptului că am fost costumați ca niște cosmonauți”, a declarat dr. Lucian Eva.

Dr. Lucian Eva: „E neobișnuit să vezi personalul îmbrăcat ca pentru un război biologic”

Potrivit medicului, intervenția în sine a durat 3 ore, iar cu tot cu procedurile de pregătire pentru operație și cu cele ulterioare operației, de aplicare a măsurilor speciale de decontaminare, timpul a fost de 4 ore și jumătate.

Întrebat dacă a avut emoții legate de intervenție, medicul a răspuns că da, dar nu pentru operația propriu-zisă, ci din cauza imaginii pe care o avea în sala de operație: „E neobișnuit să vezi personalul îmbrăcat ca pentru un război biologic”.

Dr. Eva a mai spus că în spitalul pe care îl conduce nici un angajat nu este infectat cu COVID-19 și că procedurile de protecție sunt respectate cu strictețe. De asemenea, el le-a transmis, prin intermediul cotidianului „Monitorul de Suceava”, colegilor săi de la Spitalul de Urgență Suceava și tuturor sucevenilor: „Suntem alături de voi!” și i-a asigurat de toată susținerea sa.