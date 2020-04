Pe timp de pandemie

Dacă în anii trecuți, în jurul bisericilor se adunau sute, mii de oameni la slujba Învierii Domnului Iisus Hristos, anul acesta, în condiții excepționale, preoții au slujit în biserici, iar credincioșii au ieșit la balcoane cu candele aprinse. A fost și cazul credincioșilor care locuiesc în apropierea Catedralei „Nașterea Domnului” din municipiul Suceava, care au participat la slujba Învierii de la distanță, din balcoane sau de la ferestre.

Slujba Învierii de la miezul nopții a fost oficiată de preoții slujitori de la catedrala suceveană afară, în fața ușii principale de la locașul de cult. Preotul paroh Petru Argatu a rostit puțin după miezul nopții salutul „Hristos a Înviat!”, i-a binecuvântat pe credincioși și le-a transmis urările specifice acestei sărbători a creștinătății, iar de la balcoane, oamenii au răspuns „Adevărat a Înviat!”, totul petrecându-se în dangăt de clopote. Cu bucurie sfântă, cu pace în inimi și lumină în suflete, Învierea lui Hristos, minune mai presus de fire și pe care nu o putem pătrunde cu mintea, a fost trăită anul acesta diferit de fiecare dintre noi. Nu am fost în biserici, dar am fost în comuniune cu Dumnezeu și cu preoții slujitori care au săvârșit Slujba Învierii. Trist, dar în același timp înălțător. Luminile de la ferestre, oamenii care cântau „Hristos a Înviat” la unison nu pot să fie decât o bucurie a Învierii și a renașterii noastre. Să ne curățăm simțirile, să ne întărim credința, să intensificăm rugăciunile, așa cum ne îndeamnă preoții, și cu siguranță ne vom reîntoarce în biserici mai buni, mai conștienți de ceea ce am pierdut, mai încrezători în Dumnezeu.