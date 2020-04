Vindecat

Între numeroasele vești tragice din ultimele zile, cu suceveni care au pierdut lupta cu viață, mai sunt din fericire și vești bune.

Directorul postului de radio Vocea Evangheliei din Suceava, Daniel Grigoriciuc, în vârstă de 47 de ani (pe care i-a împlinit pe pat de spital), care a fost în stare gravă la Iași, intubat, în urma complicațiilor survenite din cauza infecției cu coronavirus, a ieșit din perioada critică. Mai mult, ieri, în a treia zi de Paște, Daniel Grigoriciuc a primit vestea că este negativ și s-a putut întoarce acasă. Un coleg de la radio a mers la Iași și l-a adus acasă.

În prima zi de Paște, când încă era în spital, Daniel Grigoriciuc a intrat în direct la radio, cei care s-au rugat pentru el având bucuria de a-l reauzi după perioada critică de aproximativ o lună de zile.

Soția sa, Tabita, este în continuare la spital, în Suceava, încă nevindecată. Soții au acasă trei copii, din care doi au fost și ei afectați de virus, însă în forme mai ușoare.

Redăm mai jos câteva dintre cuvintele spuse de Daniel Grigoriciuc la Radio Vocea Evangheliei, în intervenția în direct din prima zi de Paște:

”Pentru mine este o minune că pot să fiu reauzit pe post, vocea îmi e afectată pentru că am fost intubat, însă acum sunt bine, gradul de saturație e aproape de 100%. Mă pot bucura de aerul de afară, însă deocamdată doar din salonul în care mă aflu. Sunt bine, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine, pentru familia mea”.

Cu referire la cum a început totul, Daniel a povestit:

”M-am întors dintr-o slujire din Belgia, la un moment dat am simțit că sănătatea mi se șubrezește și s-a dovedit că eram infectat. Și eu, și soția am ajuns la spitalul din Suceava, de unde eu, din cauza agravării stării, am ajuns la Iași. Sunt impresionat de dragostea fraților și a surorilor care s-au rugat pentru mine. Vreme de o lună nu am vorbit decât cu mine însumi și cu Dumnezeu. Domnul ne-a arătat cât de ușor se poate muri, că nu ne putem bizui pe noi, că trebuie să ne bizuim pe el... am fost la terapie intensivă, am văzut scene care m-au marcat pe viață. Medicii au recunoscut că din punct de vedere medical singura mea șansă a fost Dumnezeu. Acum am vigoare, poftă de mâncare și poftă de viață”, a relatat, în direct la radio, de pe pat de spital, Daniel Grigoriciuc. Acesta a făcut apel la toți creștinii să se roage în continuare pentru el și pentru soția sa, care are încă probleme destul de serioase.