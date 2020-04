Susținere

Cadrele medicale, cele din poliție, jandarmerie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau Direcția de Sănătate Publică, aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19, pot beneficia de consultații psihologice gratuite pe toată durata pandemiei, în cadrul unei campanii inițiate și susținute de omul de afaceri Ștefan Mandachi.

Prin platforma online https://psihologlinia1.ro/ cadrele medicale și angajații din rândul forțelor de ordine pot intra în contact, pe WhatsApp sau e-mail, cu unul dintre cei 9 psihologi care și-au pus cunoștințele în slujba celor care au nevoie de consiliere în această perioadă grea.

Pe site fiecare psiholog are anunțat intervalul orar în care poate fi contactat. Sistemul funcționează foarte simplu. Cel care are nevoie de consiliere alege un psiholog, apoi selectează o dată și o oră la care știe că este disponibil și trimite mesajul. Numele și/sau instituția la care lucrează cel în cauză pot rămâne anonime pe durata ședinței. Durata recomandată a unei ședințe este de 30 de minute, dar dacă persoana care solicită consiliere apreciază că are nevoie de mai mult, poate solicita psihologului cu care este în apel prelungirea cu alte maximum 30 de minute. Serviciul este destinat exclusiv cadrelor medicale și forțelor de ordine, cei în cauză putând beneficia de oricâte ședințe consideră că au nevoie, cu respectarea disponibilității psihologilor. Pentru urgențele din intervalul orar 23.00-8.00 se poate apela linia disponibilă non-stop.