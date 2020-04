Acțiunea ”Sărbătoarea Învierii aduce bucurie”

Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” Suceava și conducerea Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, împreună cu un grup de voluntari inimoși, au organizat, pe 16 aprilie, acțiunea „Sărbătoarea Învierii aduce bucurie”. Darurile, constând în produse de curățenie și dulciuri, au ajuns la copiii din Centrul de Plasament „Sf. Gheorghe” din Dolhasca, la copiii cu dizabilități de la căsuțele „Lotus”, „Iris”, „Iasmina” și „Orhideea” din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

„Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, și în special de pe teritoriul județului Suceava, voluntarii <Euroactiv> au achiziționat, cu ajutorul sponsorilor, produse de curățenie și dulciuri, ce au fost predate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, care le-a dus copiilor din câteva centre”, susțin reprezentanții Asociației de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” Suceava.

Acțiunea a fost sprijinită, după cum a declarat prof. Mihai Greciuc, președintele Euroactiv, de „Bogdan Păstrăv de la SC Rocast Nord Suceava, SC Alin For You, SC Market Albina Suceava, SC S&O Group Suceava, SC Ursa Mare Comprod, SC Marelbo Prod Com din Bivolărie, SC Savcom, Andrei Ghiaţă, SC Killer din Horodnic, SC Heldent Suceava, SC Ferovali, Dan Cușnir de la SC Clevit, SC Tesano”. De organizarea întregii acțiuni s-au ocupat prof. Mihai Greciuc, președintele „Euroactiv” Suceava, și voluntarul Vlad Iriciuc.