“Uniți pentru Suceava”

La mijlocul lunii martie, Suceava a ajuns să se confrunte cu o situație nemaiîntâlnită până acum, fapt ce a pus la grea încercare nu doar populația și mediul economic, ci și autoritățile. Echipa Rotary Club Suceava Cetate a realizat că doar prin unirea forțelor cu oameni de bine se poate aduce o contribuție remarcabilă acolo unde societatea are cea mai mare nevoie.

„Totul a început cu un avertisment și a evoluat într-o pandemie care ne-a transformat viața. Nimeni nu a gândit sau imaginat vreo strategie în avans și în tot acest context Rotary Club Suceava Cetate a demarat campania END COVID-19 NOW,” spune Ancuța Dumitraș, președintele clubului.

„Pentru că avem cu toții nevoia de a ne recâștiga viața și siguranța, am inițiat campania prin care am strâns fonduri și am făcut achiziții pentru sistemul medical. În cadrul acesteia am contactat mai multe organizații, mediul de afaceri și profesioniști din județul Suceava, care au răspuns pozitiv scopului principal, acela de a-i sprijini pe cei aflați în linia întâi”, a adăugat președintele clubului Rotary Club Suceava Cetate.

Astfel, din dorința de coordonare și sprijin, s-a închegat grupul “Uniți pentru Suceava”, format din oameni dedicați, ale căror acțiuni s-au concretizat în achiziții și livrări de echipamente de protecție, sprijin alimentar și logistic.

„În cadrul grupului nostru de acțiune ne axăm pe cele mai stringente probleme ale societății și ne adresăm în special nevoilor din domeniul sănătății publice. Cea mai mare realizare a noastră este timpul foarte scurt în care am reușit să achiziționăm și să livrăm două aparate de ventilație mecanică pentru Spitalul Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava. Comanda și livrarea s-au făcut în doar 5 zile, ceea ce este un timp record, în aceste circumstanțe”, a precizat Liviu Trifina, manager de proiect în cadrul Rotary Club Suceava Cetate.

Valoareatotală a celor două ventilatoare este de 262.276 de lei, inclusiv TVA, din care 168.476 de lei au fost suportați de către Rotary Club Suceava Cetate și 93.800 de lei de către Monitorul de Suceava, ca parte a campaniei demarate de cotidianul sucevean.

„Suma a fost strânsă cu ajutorul oamenilor care au dorit să se implice activ în sprijinirea celor care își desfășoară activitatea în spital și a pacienților care urmează să fie tratați aici”, a continuat Liviu Trifina.

Pe lângă acestea, au fost achiziționate și distribuite, în principal către Spitalul Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava și alte materiale: biocide, dezinfectanți, combinezoane de protecție, mânuși sterile, măști chirurgicale, ochelari de protecție, halate, măști FFP2 și FFP3, viziere precum și alte consumabile de protecție, nebulizatoare cu biocid, lămpi UV, aparate pentru respirație asistată BiPAP Prisma 30ST, tensiometre, termometre, dar și produse alimentare și de igienă.

Printre beneficiarii campaniei END COVID-19 NOW se mai numără și Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, Serviciul Județean de Ambulanță Suceava – Substația Fălticeni, Serviciul Județean de Ambulanță Suceava – Substația Câmpulung Moldovenesc, Serviciul Județean de Ambulanță Suceava – Substația Rădăuți, ISU Suceava, Asociația ISEA - Centrul Social „Maria Ward” din Rădăuți.

„Eforturile societății civile sucevene nu se încheie aici. Aceasta va desfășura acțiuni și campanii comune la nivel local și pe viitor, înțelegând că diferența se poate face doar prin unirea forțelor oamenilor de bine. Rotary Club Suceava Cetate va continua să aloce resurse în aceleași scopuri de prevenție și dotare cu echipamente acolo unde este nevoie”, a adăugat Ancuța Dumitraș.

După efectuarea tuturor achizițiilor din cadrul campaniei de până acum mai sunt disponibili 20.115 lei, bani care vor fi utilizați în aceleași scopuri, de prevenție și dotare cu echipamente acolo unde este nevoie.

„Sunt momente pentru efort, dar și momente pentru recunoștință, astfel încât dorim să mulțumim tuturor sponsorilor noștri care s-au implicat până acum în demersurile comune pentru a face Suceava bine”, a încheiat Liviu Trifina.

Cei care doresc să sprijine comunitatea suceveană prin demersurile Rotary Club Suceava Cetate pot găsi mai multe detalii la: www.rcsc.ro.