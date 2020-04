Revoltă justificată

Un bărbat din Vatra Dornei a fost amendat cu 2.000 de lei pentru că s-a deplasat cu mașina personală la o spălătorie auto din municipiul stațiune, asta deși anterior Ministerul Afacerilor Interne a transmis clar și oficial că deplasările la spălătorie sunt permise, atunci când sunt necesare, prin completarea declarației pe propria răspundere la punctul care face referire la acoperirea necesităților persoanei. Deși bărbatul avea declarația pe propria răspundere și a prezentat-o, agentul de la Poliția municipiului Vatra Dornei a rămas ferm pe poziții. Asta deși chiar colegul său de patrulă i-a sugerat că există o comunicare a MAI chiar pe tema spălătoriilor auto.

”Mi-a spus că nu îl interesează ce spune Vela sau prim-ministrul sau ce scrie pe pagina oficială a MAI”

Sancțiunea a fost aplicată pe 12 aprilie, în jurul orei 17.00.

Redăm mai jos o parte din declarația bărbatului amendat:

”Am plecat de la domiciliu cu declarația pe proprie răspundere completată cu destinația Magazin Lidl, fiind cel mai apropiat, şi apoi o spălătorie auto <self wash> din imediata apropiere. Am fost surprins la spălătorie de către un echipaj de poliţie şi tratat ca un infractor. Le-am prezentat declarația şi actul de identitate. Polițistul care m-a abordat cu o tonalitate vădit agresivă şi arogantă mi-a explicat că nu am ce căuta acolo, ca spălătoriile auto sunt destinate doar poliției, salvării și taximetriștilor și că dorește să mă amendeze. Am încercat să-i explic de precizările oficiale ale MAI, dar agentul în cauză mi-a spus că nu îl interesează ce spune Vela sau prim-ministrul sau ce scrie pe pagina oficială a MAI și că dacă în ordonanță nu scrie negru pe alb că ai voie la spălătorie el mă amendează și că scopul lui este de a aplica doar ordonanțele militare. Colegul său între timp a căutat pe telefon textul publicat și a încercat să i-l arate, dar acesta a rămas ferm pe poziție. Colegul părea că nu este întru totul de acord cu acțiunile agentului cu pricina, drept urmare s-a retras în mașină”.

Agentul nu a considerat că mersul la spălătorie este motiv justificat

Sigur că unele din declarațiile celui amendat pot fi subiective, mai ales că între cei doi a fost și un schimb de ”amabilități”, însă în procesul-verbal scrie negru pe alb următoarele: ”a fost depistat pe strada Republicii din municipiul Vatra Dornei, la spălătoria auto..., efectuând activități de cosmetizare a autovehiculului, acestea nefiind prevăzute ca motive de a circula în afara locuinței”.

Dorneanului i s-a aplicat o amendă de 2.000 de lei, din care poate achita jumătate în 15 zile. Această amendă va fi mai mult ca sigur contestată, fiind destul de evident, și din punctul nostru de vedere, că nu este aplicată justificat.

Decizii și dispoziții schimbate prea ușor și prea des

Polițiștii spun că se ajunge la astfel de situații pentru că prevederile care vin de la MAI se schimbă foarte des, iar agenții care sunt pe străzi nu sunt tot timpul la curent cu ele. Așa s-ar fi întâmplat și în acest caz, deși polițistul ar fi trebuit poate să se intereseze un pic, mai ales că a fost avertizat de noile prevederi.

Un alt amănunt important, în Ordonanțele Militare în vigoare nu se precizează într-adevăr că se poate merge la spălătoria auto, însă pe de altă parte MAI a comunicat oficial că se poate. Ce putem înțelege de aici? Că deciziile și dispozițiile sunt schimbate prea des, creând haos chiar și pentru agenții din stradă. În mod cert, însă, omul amendat nu are nici o vină pentru aceste bâlbâieli ale autorităților MAI.

Polițistul, acuzat de ignorarea normelor de protecție

Bărbatul mai acuză și că polițistul a stat la mai puțin de un metru de el, i-a reținut buletinul mai bine de jumătate de oră pentru verificări, fără a-l dezinfecta apoi și i-a înmânat un pix ”ronțăit” pentru a semna procesul-verbal. Singura șansă a dorneanului de a scăpa de amendă este constatarea procesului-verbal în instanță. Este singura modalitate legală de a putea obține anularea amenzii.

Polițiștii trebuie să dea dovadă de mult calm și responsabilitate în aceste zile, iar amenzile să fie excepții, în cazurile flagrante. Pe de altă parte sunt și multe voci care spun că măsurile de la noi sunt prea blânde, iar deplasarea la o spălătorie auto nu ar trebui să fie trecută la urgențe, însă asta este cu totul altă problemă.

Precizare MAI cu privire la deplasarea la spălătoriile auto

„Pot merge la spălătoria auto să îmi spăl maşina? Răspuns: Da, sunt permise deplasările la spălătoriile auto pentru curăţarea maşinilor, atunci când acest lucru este necesar, dar cu respectarea strictă a prevederilor ordonanţelor militare. Deplasarea se poate face completând declaraţia pe proprie răspundere la punctul privind acoperirea necesităţilor persoanei/ motiv justificat”.