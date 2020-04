Sentință judecători

Patru tineri judecați pentru o faptă de tâlhărie calificată foarte violentă, victimă fiind un bărbat în vârstă de 68 de ani care a fost bătut crunt, și-au aflat de după gratii pedepsele stabilite de Judecătoria Gura Humorului. Au fost judecați patru inculpați, din care doi minori, iar în raport cu gravitatea faptei s-ar putea spune că au scăpat destul de ușor. Judecătorii au stabilit pedepse între un an de detenție într-un centru de minori și 4 ani de închisoare.

Verdictul final urmează a fi dat de magistrații de la Curtea de Apel Suceava.

Pus la pământ și bătut crunt, cu picioarele. Unul dintre atacatori a ucis un câine al victimei

Din ancheta polițiștilor, coordonată de un procuror de la Gura Humorului, a rezultat că în noaptea de 4 noiembrie 2019, patru tineri din Drăgoiești s-au înţeles să intre în casă peste bătrânul despre care ştiau că locuieşte singur şi abia luase pensia. Cei patru au intrat iniţial în curte, unde cei doi câini ai proprietarului au început să latre şi l-au trezit. Bătrânul a ieşit din casă să vadă ce se întâmplă. Coşmarul care a urmat pentru victimă a fost descris de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului în rechizitoriul de trimitere în judecată:

„Când a deschis uşa şi a trecut de prag a fost prins de gât de primul inculpat, care l-a târâit până în mijlocul curţii şi l-a trântit pe spate, întrebându-l unde sunt banii, spunându-i totodată să nu răcnească, că scoate cuţitul şi îl omoară, după care l-a lovit de vreo 10 ori cu picioarele în zona corpului. În momentele imediat următoare, conform declaraţiei persoanei vătămate, aceasta a început să strige după ajutor, moment în care primul inculpat a strigat să vină şi ceilalţi trei inculpaţi, care aveau feţele acoperite, persoana vătămată fiind trântită la pământ din nou de către un alt inculpat şi lovită apoi în mod repetat, cu picioarele peste corp de către toţi cei patru inculpaţi”. Bătrânul s-a luptat cu tinerii, fiind strâns de gât pentru a nu putea cere ajutor.

Furia atacatorilor s-a îndreptat şi spre unul dintre câini:

„Întrucât cei doi câini lătrau, unul dintre agresorii intraţi în casă a ieşit şi a luat un par de pe prelata aşezată pe scuterul din curte şi a lovit unul din câini, omorându-l, după care a pus parul înapoi pe prelată”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată. Autorii au sustras suma de 704 lei, echivalentul pensiei pe care bătrânul o ridicase în aceeaşi, şi zece pachete de ţigări”, au arătat procurorii.

Bătrânul a suferit grave leziuni interne

Bărbatul agresat a fost transportat la Spitalul oraşului Gura Humorului, de unde a fost transferat la Spitalul Judeţean de Urgenţe ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, cu leziuni grave. Victima a suferit leziuni care au necesitat 50-60 zile de îngrijiri medicale. Bătrânul a avut, printre altele, leziuni toracice cu hemopneumotorax şi fracturi costale care au fost de natură a-i pune viaţa în primejdie. Bătrânul a suferit mai multe intervenţii chirurgicale şi a rămas internat până pe 26 noiembrie.

Pedepsele stabilite de Judecătoria Gura Humorului

În urma deciziei Judecătoriei Gura Humorului, inculpații majori Daniel Bilan și Andrei Gheorghe, ambii de 18 ani, au primit câte 4 ani de închisoare, în timp ce frații minori Marian și Ion C., primul de 16 ani, al doilea de 17 ani, au fost condamnați la un an, respectiv 1 an și 4 luni de detenție într-un centru de minori. De precizat că al doilea minor a fost judecat, pe lângă tâlhărie calificată, și pentru infracțiunea de ”uciderea animalelor”, fiind cel care a ucis câinele cu o lovitură cu parul.

Judecătoria Gura Humorului a decis să mențină arestul preventiv față de cei patru, astfel că procesul va continua cu ei după gratii.

Prin decizia instanței, cei patru au de achitat victimei despăgubiri morale de 25.000 de lei.