Vindecare

Au primit o nouă șansă. O șansă neprețuită, pentru care au luptat cu toate resursele fizice și sufletești, pentru care au trecut printr-o încercare înfiorătoare, căreia însă nu îi vor permite să le schimbe viața decât în bine.

Medicul nefrolog Mihai Ardeleanu și soția sa, universitarul Sanda-Maria Ardeleanu, au fost diagnosticați, pe 20 martie, cu noul coronavirus.

La finele săptămânii trecute au fost externați de la spitalul din Iași, după două teste care le-au confirmat că au depășit această nemiloasă boală.

Despre săptămânile de suferință, despre boala ca un tăvălug care îți dizolvă vitalitatea, care îți stăpânește necruțător corpul și îți răpește rațiunea ne-a povestit prof.univ. Sanda-Maria Ardeleanu, într-un interviu emoționant și tulburător deopotrivă.

Mesajul său este unul de recunoștință către toți cei care le-au fost alături, dar și unul de responsabilizare pentru ca toți cei care privesc acest îngrozitor virus cu lejeritate sau apatie să conștientizeze pericolul.

„Vreau să le spun oamenilor că e un lucru îngrozitor confruntarea cu COVID, iar această bătălie cu virusul este una reală”, mărturisește aceasta.

Nu în ultimul rând, universitarul face un apel în rândul tuturor la prevenție, la adoptarea unui comportament responsabil care se ne țină departe de patimile acestei boli.

„Debutul bolii a fost abrupt, degradarea a fost galopantă”

„Acum ne simțim bine, sunt progrese de la o zi la alta, de la o oră la alta. Cât despre debutul bolii, acesta a fost unul abrupt, rapid. (…)

Pe 20 martie (n.r. vineri), noaptea, am primit vestea rezultatelor pozitive, acela a fost un moment foarte dur, a sunat ca un verdict, ca o sentință, atunci ne-am trezit practic. Luni dimineață am telefonat la Direcția de Sănătate Publică și am întrebat dacă putem rămâne acasă să facem tratamentul, deși ne simțeam foarte rău. Am mai rezistat acasă două zile, luni și marți, energia ne scădea de la o zi la alta, de la o oră la alta. Marți seară, la ora 22.00, am sunat la ambulanță și am ajuns la Urgențele Spitalului Județean, cu energiile total dizolvate. Soțul meu deja se simțea foarte rău, începuse insuficiența respiratorie”, povestește Sanda-Maria Ardeleanu despre începutul celor trei săptămâni îngrozitoare pe care le-a traversat alături de soțul ei.

Investigațiile mai amănunțite au relevat o dublă bronhopneumonie pentru medicul Mihai Ardeleanu și un început de pneumonie interstițială pentru soția acestuia, diagnostice care confirmau gravitatea situației.

S.M. Ardeleanu a fost internată în cadrul secției de Boli Infecțioase, iar medicul a fost spitalizat la Terapie intensivă, la aceeași secție.

„Am stat la spitalul sucevean cinci zile și am beneficiat de tot sprijinul, de toată competența medicilor, anumite firme ne-au oferit de mâncare, dar nouă ne dispăruse complet pofta de mâncare, dispăruse complet mirosul, gustul, eram într-o fază critică amândoi. Boala avansa galopant, odată cu deteriorarea stării generale, și s-a hotărât, de echipele medicale, să fim transferați la Iași, nu noi am solicitat transferul. La Suceava ni s-a administrat tot ce se putea în materie de medicație, medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, dar la Iași erau niște elemente suplimentare care ne-ar fi putut ajuta”, spune universitarul.

Pe 29 martie au ajuns la Iași, unde Mihai Ardeleanu a fost internat la terapie intensivă pentru cinci zile.

„Au urmat două săptămâni de spitalizare. Am luptat împreună, fiecare uitându-se la celălalt. Suferința a fost dublă, dar în același timp suferința celuilalt te făcea să uiți de propria suferință. Sunt lucruri greu de povestit, dar acum simt o obligație morală față de toți cei care au fost alături de noi de a le mulțumi și, în același timp, de a împărtăși această experiență pentru ca această boală să fie luată în serios de toată lumea. (…) Această boală îți fură mințile. Nici medicul aflat în situația de boală nu mai judecă precum un medic, este recunoscut faptul că în momentul în care virusul a intrat în corpul tău, sistemul de gândire este afectat. În contextul acestei boli se schimbă tot”.

Aceasta a mai povestit că tratamentul medicamentos este unul foarte ”crunt” și greu de suportat.

„A fost încă o mare șansă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de a fi împreună”

În acele clipe de cumpănă, solidaritatea umană, sprijinul oamenilor din jur și un moral echilibrat au fost cheia către vindecare.

„Această bătălie cu virusul este una reală, trebuie să-ți propui să câștigi. Dacă nici măcar nu ți-ai propus asta, atunci nu ai nici o șansă. Trebuie să crezi în echipa medicală și noi am crezut și ni s-a transmis un sentiment de siguranță, că se face totul la modul cât mai științific.

Această boală este înfiorătoare. Am fost altcineva, o altă persoană, dar felul meu de a fi m-a ajutat să lupt și pentru mine și pentru soțul meu. Care la rândul lui a luptat cât a putut și el pentru mine. A fost încă o mare șansă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de a fi împreună. (…) Vreau să le spun oamenilor că e un lucru îngrozitor confruntarea cu COVID-19 și, poate că după momentul sentință, cel mai dur moment a fost citirea buletinului medical al fiecăruia. Dacă aș fi știut ce scrie acolo, aș mai fi lăsat să treacă mult timp până să citesc ceea ce s-a întâmplat în organismele noastre timp de lună”, a mai adăugat S. M. Ardeleanu.

Prevenție și igienă

Sanda-Maria Ardeleanu a vrut să sublinieze mesajul său referitor la prevenția din această perioadă, un comportament prudent și responsabil putându-ne feri de chinurile bolii.

„Trebuie să schimbăm radical modul nostru de viață, de gândire, comportamentele, să respectăm această distanțare socială. Am senzația că nu toată lumea a perceput corect ce trebuie să facă și că există o oarecare lejeritate în percepția acestei boli, spunându-se că sunt și forme ușoare, că e doar o gripă”, este apelul profesoarei.

Sâmbăta asta, poate nu întâmplător, de sâmbăta lui Lazăr, ”pentru că a fost ca o înviere pentru noi”, familia Ardeleanu s-a întors acasă.

„Ne simțim de la o clipă la alta mai bine. Am văzut semnele bune și ne bucurăm. Prima noapte a fost foarte grea acasă, a doua zi a fost la fel de grea, nu aveam energiile necesare de a merge dintr-o parte în alta a casei, dar astăzi (n.r. luni) deja este mai bine, gândim pozitiv. Iar faptul că putem împărtăși niște experiențe gândindu-ne că putem fi de folos celorlalți ne stimulează”, a conchis S.M. Ardeleanu.

Cei doi vor sta 14 zile în carantină la domiciliu, după care vor urma parcursul firesc al recuperării.