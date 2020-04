La vreme de restriște...

Fără târguri și expoziții, la vreme de restriște, meșterii populari suceveni continuă să-și promoveze munca în mediul online. Mulți dintre meșteșugari au acceptat propunerea consultantului artistic Eutasia Rusu de a participa la Proiectul online „Meșterii populari la vreme de restriște...”, ce se poate urmări pe pagina de Facebook Meșteri și meșteșuguri din județul Suceava. Zilnic, câte un meșter popular își prezintă activitatea pe care o practică în această perioadă de pandemie.

Virgil Moldovan a început să dibăcească tainele lemnului la vârsta de 13 ani

Virgil Moldovan este un meșter popular din Mănăstirea Humorului. El prelucrează lemnul. Meșterul popular Moldovan a preluat meșteșugul de la tatăl său. „A început să dibăcească tainele lemnului de la vârsta de 13 ani, perfecționându-și tehnicile de lucru pe parcurs. Prelucrarea lemnului o practică prin sculptură, evidențiindu-se atât prin obiecte miniaturale, dar și prin cele masive”, ne spune consultantul artistic Eutasia Rusu. Obiectele care ies din mâinile sculptorului: panoplii pentru trofee de vânătoare, rame, icoane, troițe, cruci de perete, stâlpi de casă, obiecte de mobilier. În același timp, poate executa la comandă și materialul lemnos pentru construcția caselor. ”Este un meșter iscusit, de o blândețe rar întâlnită, dar în același timp perfecționist cu el însuși, fiind mereu prezent atunci când este solicitat. Meșterul participa des la târguri și expoziții de profil. Acum stă în atelierul său, își practică meșteșugul așa cum face mai mereu, având credința că Dumnezeu ne va ajuta să trecem și peste această încercare”, a mai completat Eutasia Rusu.

Diana Radu, o meșteriță desăvârșită în prelucrarea pieilor

Un alt meșter popular care a vrut să intre în proiectul ”Meșterii populari la vreme de restriște...” este Diana Radu, care se ocupă cu prelucrarea pieilor.

Meșterița locuiește de ceva timp în Mihoveni, acolo unde are și atelierul. „Este o iscusită desăvârșită în prelucrarea pieilor, dragul de meșteșug și l-a însușit încă din vremea facultății de specialitatea pe care o practica. Într-o lume în care totul se produce în serie, bazată pe tehnologie, Diana prelucrează pielea manual, punându-și o amprentă personală a lucrului său făcut cu dragoste și pasiune”, este prezentarea făcută meșteriței de Eutasia Rusupe platforma online Meșteri și meșteșuguri din județul Suceava. Materia primă pe care o folosește este doar pielea, iar obiectele făurite de meșteriță sunt: genți de mărimi și croiuri diferite, portmonee, portfarduri, portcreioane, mape, serviete, trăistuțe, opinci, brățări, rucsacuri etc. În această perioadă, Diana Radu stă în atelierul ei și lucrează, cu dorința și credința că vremea restriștii de acum se va sfârși cât mai repede.

Ana Cazac coordonează ateliere demonstrative, dar și tabere de specialitate

O cunoaștem acum pe Ana Cazac, meșter popular din Gura Humorului, care realizează cu multă imaginație și pricepere măști tradiționale. „Doamna Ana confecționează măști tradiționale din zona din care provine, iar mai nou cochetează cu țesutul și cusutul trăistuțelor, dar și cu împletiturile din sfoară. A început să facă măști la sugestia maestrului Mihai Pânzaru PIM, care îi cunoștea activitatea din cadrul instituției unde lucra, la DGASPC. Și astăzi lucrează tot cu copiii cu dizabilități,pe care îi învață tainele meșteșugurilor pe care ea le practică”, ne spune Eutasia Rusu. Măștile tradiționale pe care le creează sunt folosite în obiceiurile de iarnă. Dincolo de faptul că măștile sunt obiecte care trezesc atât râsul, cât și frica, ele reprezintă o lume arhaică ale cărei rădăcini se află în gândirea tradițională. Meșterița confecționează măști care reprezintă personaje din lumea cotidiană sau imaginară, cum ar fi: moși, babe, doctori etc. Folosește materialele care s-au folosit mereu, atât organice cât și anorganice. Ana Cazac coordonează ateliere demonstrative, dar și tabere de specialitate. În această perioadă de pandemie, ea creează în atelierul său, fiind cu sufletul și cu gândul la copiii din instituția unde lucrează, având nădejde că totul va fi bine.

Meșterul cioplitor Toader Ignătescu a început să practice meșteșugul în urmă cu aproape patruzeci de ani

Consultantul artistic Eutasia Rusu i-a creat un „portret” din cuvinte și cunoscutului meșter popular Toader Ignătescu –Meșterul cioplitor Toader Ignătescu trăiește în municipiul Suceava, dar atelierul său principal este la Păltinoasa, acolo unde și-a construit un colț mirific, absolut propice acestui meșteșug. „A reușit timp îndelungat să îmbine cu succes meseria de profesor de educație fizică și sport cu îndeletnicirea cioplitului în lemn. A început să practice meșteșugul în urmă cu aproape patruzeci de ani, fiind inspirat de un meșter popular din Pârteștii de Jos, domnul Toader fiind pe atunci profesor în acel sat. Chiar și așa, bagajul genetic îl avea, deoarece atât bunicul, cât și tatăl său au cioplit lemnul”, spune Eutasia Rusu. În colecția meșterului cioplitor o să vedem: măști consacrate care redau diferite stări și emoții ale oamenilor, toiege, obiecte de mobilier arhaic, basoreliefuri cu diferite scene sau personaje reale sau imaginare, scrâncioburi, table de șah de diferite mărimi cu piese reinterpretate etc. Pentru unele obiecte folosește cioate de lemn, pe care ulterior le cioplește. Lucrările sale le întâlnim în târguri și expoziții de specialitate. Coordonează și organizează la Păltinoasa tabere de creație populară, naționale și internaționale, acolo unde își are atelierul și oaza de inspirație. Are nenumărate participări și premii obținute la diferite saloane de sculptură, artă naivă și pictură. În această perioadă de restriște, meșterul lucrează în atelierul său improvizat de la Suceava, acolo unde și locuiește. Din cauza carantinei impuse Sucevei, Toader Ignătescu nu poate ajunge la Păltinoasa. Cu credință în Dumnezeu, el are nădejde că, în curând, totul va reveni la normal.

În perioada următoare o să vă prezentăm, cu sprijinul consultantului artistic Eutasia Rusu,și alți meșteri populari și activitățile lor pe perioada pandemiei de Covid-19.